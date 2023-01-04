وزير الإسكان: تنفيذ 1632 وحدة سكنية بمشروع "سكن كل المصريين" بالعاشر من رمضان

كتب أحمد حسن

أكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه جارٍ تنفيذ 1632 وحدة سكنية بحى النرجس، بمدينة العاشر من رمضان، ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية " سكن كل المصريين "، موضحاً أن المشروع يحتوى على 68 عمارة تضم 1632 وحدة سكنية متكاملة الخدمات والمرافق، كما يتم حاليا تنفيذ نادى المحور الشرقى بالمدينة، لخدمة سكان الإسكان الاجتماعى، إضافة إلى تنفيذ عدد من المدارس والخدمات المختلفة.

وأكد المهندس أحمد عمران، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، أنه تم التنبيه على الشركات المنفذة للأعمال بسرعة الانتهاء في التوقيتات المحددة وبالجودة المطلوبة طبقاً للجدول الزمني المتفق عليها حتى يتم تسليم وحدات المبادرة الرئاسية "سكن كل المصريين" لمستحقيها كاملة المرافق والخدمات.



وأشار "عمران" إلى أنه جارٍ تنفيذ مشروع " نادى المحور الشرقي للخدمات " والذى يقع فى المحور الشرقى للخدمات بالمرحلة الرابعة بالمدينة ليخدم منطقة الإسكان الاجتماعى بالأخياء: الحادى عشر والسادس عشر والخامس عشر والثانى عشر، ومنطقة ابنى بيتك بالحيين الثانى عشر والسادس عشر، والمجاورات المحيطة بالنادى وجميع الأحياء بالمدينة.



وأوضح رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، أن مشروع النادي على مساحة 17 فدانا، وبلغت نسبة الإنجاز بالمشروع ٨٥ %، ويتكون المشروع من المبنى الاجتماعى بمسطح أرضى " 612.6" ودوري صالة الألعاب "1015” وحمام سباحة دولى وحمام سباحة أطفال، وملعب كرة قدم دولى، ومبنى مدرجات لملعب كرة القدم بمسطح (1140م)، ومبنى تجارى لعرض منتجات الشباب بمسطح أرضى (548م٢) + أول علوى، وملاعب ثلاثية وتنس وهوكى، و 2 كافيتريا بمسطح (100م٢ للوحدة )، و4 مبانى خلع ملابس بمسطح (112م٢) للمبنى الواحد، ومسجد بمسطح أرضى (474م٢) + مصلى علوى للسيدات، والسور والبوابات، إضافةً إلى المساحات الخضراء المتنوعة المزودة بالأشجار والزهور.



وأشار رئيس الجهاز إلى أنه تم تنفيذ مدرستين تعليم أساسى بحي الأندلس لخدمة أهالي الحي، وذلك في إطار سرعة الانتهاء من المشروعات القومية ومشروعات التعليم، وفي ضوء اهتمام الدولة بتطوير المنظومة التعليمية بجميع أركانها من إنشاء وتجديد المدارس لاستيعاب مزيد من الطلاب وتقليل كثافة الفصول تحقيقاً للتنمية المستدامة وتنفيذاً لرؤية مصر 2030.



وأكد رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان، أن المدينة تشهد طفرة كبيرة في تنفيذ مشروعات خدمية وتنموية كبرى على أعلى مستوى، كما أكد على سير الأعمال طبقاً للجداول الزمنية المخططة للمشروعات.