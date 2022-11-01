رئيس جهاز العاشر من رمضان: نسبة العمل بتأهيل طريق "بلبيس- العاشر" بلغت 75%

قال المهندس أحمد عمران، رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان، إن التكلفة المالية المرصودة لإعادة تأهيل الطريق بالكامل من رصف وإنارة الطريق بلغت 148 مليون جنيه، منوها أن أعمال الرصف ورفع الكفاءة تستهدف الطريق كله، بطول 22 كيلومترًا في الاتجاهين.
وأشار فى تصريحات خاصة ، إلي أن المشروع من أهم وأكبر المشروعات التي يعكف على تنفيذها جهاز المدينة، قبل أن يشير الي أن رصف الطريق ورفع كفاءته كان بمثابة المطلب الجماهيري ، وأن جهاز المدينة تقدم بطلب إلى هيئة المجتمعات العمرانية بشأن رصف الطريق ورفع كفاءته منذ فترة، قبل الحصول على الموافقة الرسمية والبدء فعليًا في أعمال الرصف والتطوير، والتي تستغرق نحو عام، إذ أكد أنه من المتوقع الانتهاء من تطوير الطريق نهاية العام الجارى.
واوضح أن أعمال التطوير ورفع الكفاءة بالطريق بدأت بمساره من طريق القاهرة/ الإسماعيلية الصحراوي حتى ميدان الطيارة ببلبيس ليصبح بعرض 4 حارات مرورية بكل اتجاه بجانب تنفيذ أعمال الرصف وتطوير منظومة الإنارة على الطريق والعلامات الإرشادية، لافتاً إلى أن تكلفة المشروع تقدر بنحو 148 مليون جنيه المرحلة الأولى، وأن نسبة التتفيذ بلغت 75%.
يذكر أن مدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، والتى تتبع هيئة المجتمعات العمرانية، وتعد من أكبر المدن الصناعية الجديدة، لجذب رؤوس الأموال الأجنبية والعربية والمحلية بغرض توفير فرص عمل للشباب، ويبلغ إجمالي عدد سكانها 800 ألف نسمة، فيما يبلغ عدد المترددين عليها 300 ألف، وشهدت العاشر من رمضان مؤخرا تنفيذ العديد من المشروعات التنموية الهامة في مختلف المجالات ،لخدمة أبناء المدينة، ومن هذه المشروعات إعادة تأهيل طريق "بلبيس- العاشر" من ناحية طريق مصر– الإسماعيلية الصحراوي" الذي يعد طريق حيوى لتغذية مصانع مدينة العاشر بالعمالة القادمة من كافة مراكز محافظة الشرقية.
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