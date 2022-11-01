رئيس جهاز العاشر من رمضان: نسبة العمل بتأهيل طريق "بلبيس- العاشر" بلغت 75%

الشرقية - فتحية الديب

قال المهندس أحمد عمران، رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان، إن التكلفة المالية المرصودة لإعادة تأهيل الطريق بالكامل من رصف وإنارة الطريق بلغت 148 مليون جنيه، منوها أن أعمال الرصف ورفع الكفاءة تستهدف الطريق كله، بطول 22 كيلومترًا في الاتجاهين.

وأشار فى تصريحات خاصة ، إلي أن المشروع من أهم وأكبر المشروعات التي يعكف على تنفيذها جهاز المدينة، قبل أن يشير الي أن رصف الطريق ورفع كفاءته كان بمثابة المطلب الجماهيري ، وأن جهاز المدينة تقدم بطلب إلى هيئة المجتمعات العمرانية بشأن رصف الطريق ورفع كفاءته منذ فترة، قبل الحصول على الموافقة الرسمية والبدء فعليًا في أعمال الرصف والتطوير، والتي تستغرق نحو عام، إذ أكد أنه من المتوقع الانتهاء من تطوير الطريق نهاية العام الجارى.