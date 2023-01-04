هنا تلتقى وسائل النقل المونوريل والمترو والقطارات

كتب سيد الخلفاوى

تحرص وزارة النقل على ترابط شبكات النقل والمواصلات، لتسهل الوصول لكافة المواطنين، والربط بين كافة المناطق بمصر، حيث يتم الربط بين خطوط المترو وبعضها وكذلك ربط المترو بالمونوريل وبالقطار السريع والسكة الحديد والقطار الكهربائى الخفيف.

وفى النقاط التالية أهم التفاصيل عن ربط شبكات النقل ببعضها..

المترو والمونوريل يلتقيان في محطة وادى النيل حيث يلتقى الخط الثالث مع مونوريل 6 أكتوبر.

كما يلتقى الخط الثالث للمترو مع مونوريل العاصمة الإدارية في محطة الاستاد ليحقق المترو وسيلة الربط بين مشروعى المونوريل.

المونوريل يلتقى مع قطارات السكة الحديد فى محطة قطارات الصعيد بالجيزة فى محطة بشتيل الجارى تنفيذها.

يلتقى المونوريل بالخط الأول للقطار الكهربائى السريع فى محطة نقابة المهندسين باكتوبر.

كما يلتقى المونوريل بالقطار الكهربائى الخفيف LRT فى محطة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ويربط مونوريل شرق النيل ( العاصمة الادارية ) مدينة نصر بالعاصمة الادارية حيث يتبادل الخدمة مع الخط الثالث للمترو بمحطة الاستاد بشارع يوسف عباس وصولا إلى شارع الخليفة الظافر والحي السابع مرورا بشارع ذاكر حسين وصولا إلى الوفاء والأمل ثم يتجه إلى محور المشير طنطاوي وشارع التسعين الجنوبي وصولا الى بيت الوطن ثم يمر بأحياء العاصمة الإدارية الجديدة وهذا المسار به العديد من الكتل السكنية عالية الكثافة.

كما يربط مونوريل غرب النيل (6 أكتوبر) منطقة المهندسين وامبابة بمدينة 6 أكتوبر حيث يتبادل الخدمة مع الخط الثالث للمترو بمحطة وادي النيل متجها إلي محور 26 يوليو عالي الكثافة وصولا إلى داخل أحياء مدينة 6 أكتوبر ومنتهيا بالمنطقة الصناعية بالمدينة.