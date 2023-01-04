مواعيد جلسات المزاد العلنى لبيع محال ووحدات إدارية بالمنصورة الجديدة وحدائق العاصمة

كتب أحمد حسن

حدد جهاز مدينة المنصورة الجديده ، موعد يوم الأحد الموافق 5 فبراير المقبل ، لعقد جلسة المزاد العلنى، الخاص بطرح 7 محال تجارية وصيدليتين بمساحات تتراوح من ( 19م2 : 40م2) بالسوق التجارية بمركز خدمات كل عمارات جنه بالمنطقه الثانية بالمرحلة الأولى، وعمارات مشروع سكن مصر بالمنطقة الأولى بالمرحلة الأولى من المدينة.

فيما حدد جهاز مدينه حدائق العاصمة ، يومي: الإثنين الموافق 30/1/2023، والأربعاء الموافق 29/3/202، لبيع 20 محلاً تجارياً بمساحات تتراوح ( من 15م2 : 28م2 ) ، و10 وحدات إدارية ومهنية بمساحات تتراوح ( من 34م2 : 50م2 ) بعمارات الإسكان الاجتماعي، ومخبز كائن بقطعة الأرض رقم 9 بمساحة 562.15م2 (مبنى – سور)، ومخبز آخر كائن بقطعة الأرض رقم 14 بمساحة 558.63 م2 (مبنى – سور)، بمركزي خدمات 4 و 6 بمنطقة 2350 فدانا بالمدينة، وذلك للبيع بجلستى مزاد علني

ويأتي هذا الطرح في إطار توفير الخدمات المختلفة لقاطني المدن الجديدة، وتم إتاحة كراسات الشروط والمواصفات للمحال والصيدليتين والوحدات والمخبزين بمقري جهازى مدينتي المنصورة الجديدة وحدائق العاصمة، لمن يرغب من المواطنين في دخول المزادات.