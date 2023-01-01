محافظ الدقهلية يتسلم جزءا من أتوبيسات النقل الجماعي للمنصورة الجديدة.. صور

الدقهليه شريف الديب

قام الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية ، اليوم الاحد يرافقه مندوبي وزارة النقل والمواصلات، وذلك لاستلام جزء من الدفعة الاولي، من اتوبيسات خطوط النقل الجماعي لربط مدينة المنصورة الجديدة، بمدن ومراكز الدقهلية والمحافظات المجاورة، والذي يتم تدشينه قريبا بحضور وزير النقل ضمن منظومة النقل الجماعي بالدقهلية

حضر الاستلام المحاسب احمد البنداري مدير عام المواقف بالدقهلية ومسئولي شركة افريكانوا القائمة علي المشروع.

واوضح "محافظ الدقهلية" أن مشروع النقل الجماعي بمحافظة الدقهلية تم طرحه من قبل جهاز النقل الداخلي والخارجي بوزارة النقل، وقد وقد وجه "مختار" الشكر والتقدير للفريق كامل الوزير وجميع العاملين بوزارة النقل علي هذا المشروع الحضاري بنطاق محافظة الدقهلية

ومن جانبه اوضح مدير عام المواقف بالمحافظة، ان خطوط المرحلة الاولي لربط المنصورة الجديدة بمدن ومراكز الدقهلية، تتضمن 20 سيارة اتوبيس "شركة افريكانو" منها 10 سيارات تسع الواحده منها 26 راكب للعمل علي خط المنصورة الجديدة ومدن المنصورة الام عامة المحافظة ومدينة بلقاس ومدينة شربين وانه سيتم خلال شهر من الان الربط بين المنصورة الجديدة وميت غمر والسنبلاوين وتباعا سيتم ربط باقي مدن الدقهلية، واشار ان 10 سيارات اخري تتسع الواحدة منها لعدد 50 راكب تعمل علي خط المنصورة الجديدة للربط بينها وبين المحافظات المجاورة.

وقال "محافظ الدقهلية "أن مشروع النقل الجماعي حلم طال انتظاره لسنوات طويله لتوفير خدمة نقل حضارية لأبناء المحافظة، وأضاف أن الباصات التي يضمها المشروع مجهزة بأحداث وسائل التكنولوجيا الحديثة " تكيف، واي فاي، جي بي اس،وشاشات عرض،وكاميرات متابعة،فضلا عن حمام وكافيتريا بالسيارات الكبيرة منها بالإضافة إلي باب للصعود وباب للنزول"..