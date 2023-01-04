اليوم السابع
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أكرم القصاص
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منطقة غرب جرجا الصناعية.. مشروع التنمية المحلية فى صعيد مصر.. إنفوجراف

الأربعاء، 04 يناير 2023 02:29 م
منطقة غرب جرجا الصناعية.. مشروع التنمية المحلية فى صعيد مصر.. إنفوجراف المنطقة الصناعية بغرب جرجا

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مشروع التنمية المحلية بصعيد مصر، واحد من أهم المشروعات التى تنفذها الحكومة بمحافظات صعيد مصر، وفى مقدمتها محافظة سوهاج، المشروع استهدف أعمال البنية التحتية للمناطق الصناعية، وجاءت المنطقة الصناعية بغرب جرجا ثانى المناطق التى تم تطويرها من خلال أعمال الترفيق، والتى شملت توصيل "مياه الشرب، والصرف الصحى، وشبكات الحريق، والكهرباء، والاتصالات، والغاز الطبيعى"، بتكلفة إجمالية تبلغ 633 مليونا و223 ألف جنيه.

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1089 فدانا المساحة الكلية للمنطقة الصناعية فى غرب جرجا بسوهاج
 
337 فدانا المساحة المستهدفة من البنية التحتية للمنطقة القائمة
 
62 فدانا فى منطقة التوسعات الشمالية 
 
690 فدانا مساحة التوسعات المستقبلية
 
 
مشروعات الترفيق بالمنطقة تشمل..
 
توصيل مياه الشرب والصرف الصحى، وشبكات الحريق، والكهرباء، والاتصالات، والغاز الطبيعى
 
633 مليونا و223 ألف جنيه التكلفة الإجمالية لأعمال الترفيق
 
461 مليونا و273 ألف جنيه التكلفة الإجمالية لأعمال شبكات المياه والحريق والصرف والاتصالات والكهرباء
 
171 مليونا و949 ألف جنيه التكلفة الإجمالية لتنفيذ أعمال الغاز الطبيعى 
 
المشروع يسهم بقوة فى تحسين بيئة العمل وخلق مزيد من فرص العمل لشباب سوهاج

 


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