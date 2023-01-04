ملك الأردن ورئيس الإمارات يبحثان سبل تفعيل عملية السلام على أساس حل الدولتين

كتب: أحمد جمعة

بحث العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني والشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة خلال لقاء في أبوظبي، الأربعاء، العلاقات الأخوية والأوضاع بالمنطقة.

وأكد الزعيمان خلال لقائهما، الذي عُقد بقصر الشاطئ في إطار التنسيق والتشاور المستمرين – بحسب الديوان الملكى الأردني - "اعتزازهما بعمق العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، والحرص على توطيدها في شتى الميادين".

وجرى بحث آفاق التعاون الثنائي وسبل توسيعه، والتأكيد على إدامة التنسيق والتشاور إزاء مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يحقق مصالح البلدين ويخدم القضايا العربية.

وعلى صعيد تطورات الأوضاع بالمنطقة، أكد ملك الأردن ضرورة تكثيف الجهود لإعادة إحياء فرص تحقيق السلام على أساس حل الدولتين، ووقف جميع الإجراءات الإسرائيلية غير الشرعية التي تقوض هذا الحل.

وحضر اللقاء نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين في الحكومة الأردنية أيمن الصفدي، وعدد من كبار المسؤولين الإماراتيين.

ووصل العاهل الأردنى إلى مطار البطين في أبوظبي، الأربعاء، وكان في استقباله سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وعدد من كبار المسؤولين.