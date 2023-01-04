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معلومات الوزراء: 1.5 مليار دولار استثمارات الشركات الناشئة بمصر خلال 5 سنوات

الأربعاء، 04 يناير 2023 02:59 م
معلومات الوزراء: 1.5 مليار دولار استثمارات الشركات الناشئة بمصر خلال 5 سنوات مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء
كتبت هند مختار

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نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء إنفوجرافيك جديدًا يرصد خلاله أبرز المعلومات حول استثمارات الشركات الناشئة فى مصر خلال السنوات الخمس الماضية وفق بيانات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية فى ديسمبر 2022.

 

فقد سجلت الشركات المصرية الناشئة نموا قياسيا فى حجم الاستثمار الجريء خلال الخمسة أعوام الماضية بمعدل نمو سنوى مركب بلغ 83.81%، وإجمالى قيمة الاستثمارات خلال الخمس سنوات الماضية يقارب مليارًا ونصف مليار دولار، وإجمالى عدد الجولات التمويلية خلال الخمس سنوات الماضية 710 جولات، وبلغت قيمة متوسط الجولة التمويلية فى الشركات الناشئة 6.8 ملايين دولار فى 2022، مقارنةً بـ 4.2 ملايين دولار فى 2021. وقد وصل عدد الشركات الناشئة العاملة فى مصر حاليا 677 شركة، توسعت منها محليًّا ودوليًّا نحو 6.2%.

 

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الشركات الناشئة

استثمارات الشركات الناشئة

مجلس الوزراء

الاقتصاد المصري



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