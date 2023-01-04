رئيس جامعة المنيا يتفقد امتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول بكليات الجامعة

يُواصل الدكتور عصام فرحات، القائم بأعمال رئيس جامعة المنيا، جولاته التفقدية بمختلف لجان امتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول بكليات الجامعة؛ وذلك للاطمئنان على سير أعمال الامتحانات وتطبيق جميع الإجراءات المنظمة، حيث تفقد صباح لجان امتحانات طلاب كليات: دار العلوم، والآداب، والعلوم، والصيدلة الإكلينيكية.
وأكد الدكتور عصام فرحات، بحسب بيان صادر عن جامعة المنيا ، على توفير كافة سبل الراحة للطلاب، وتهيئة الأجواء الملائمة من حيث الهدوء والنظام؛ لتوفير عوامل التركيز لتأدية الطلاب امتحاناتهم، مشددًا على المراقبين بمنع أي طالب دخول لجنته بالهاتف المحمول نهائيًا، مع مراعاة اتخاذ الإجراءات اللازمة المانعة لعمليات الغش، والالتزام بقواعد العملية الامتحانية؛ لتوفير اقصى درجات الانضباط، مشيراً بأن الامتحانات مستمرة يومياً وفقاً للجدول الزمني والتزامًا بالخريطة الزمنية، مع مراعاة كافة الإجازات الدينية للأخوة الأقباط والأعياد القومية.
رافق القائم بأعمال رئيس الجامعة خلال جولاته التفقدية، عمداء الكليات ووكلائها، وأساتذة المواد الممتحنة ومراقبي اللجان.
وعلى جانب أخر ، بدأت كليات جامعة القاهرة استعدادات ماراثون امتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول للعام الجامعى 2022 / 2023، وذلك وفقا الخريطة الزمنية للعام الدراسى.
وناقش مجلس جامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد الخشت، الاستعدادات المُبكرة لعقد امتحانات الفصل الدراسى الأول لنحو 260 ألف طالب وطالبة بالمراحل الدراسية المختلفة بجميع كليات الجامعة ومعاهدها، مع مراعاة الإجازات الخاصة بعيد الميلاد المجيد للأخوة المسيحيين، وحسب طبيعة كل كلية والاختلاف بين المواد النظرية والعملية.
ووجه الدكتور محمد الخشت، خلال الاجتماع، بضرورة الانتهاء من الاستعداد لبدء الامتحانات، مع مراعاة الأيام البينية، وعدم الضغط على الطلاب، والالتزام بقرار مجلس الجامعة الخاص بنظام الامتحانات القائم على الاختيار من متعدد، ومراعاة مواصفات الورقة الامتحانية، ووضع سؤال حل المشكلات بحيث لا يكون مطولا وبنسبة تتراوح بين 10% و 15%، وتضمين الامتحانات أسئلة تقيس القدرات المختلفة للطلاب.
ووافق مجلس جامعة القاهرة، على تحديد الكليات لمدة وزمن الامتحانات بها، ومرونة هذه المدة الزمنية وفقا لطبيعة الدراسة بكل كلية، وفى إطار ملاءمة قياس المخرجات وطبيعة الأسئلة وعدد الطلاب.
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