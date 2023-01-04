محافظ دمياط تزور كنيسة العذراء مريم لتقدم التهانى بعيد الميلاد المجيد

أجرت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، صباح اليوم الأربعاء زيارة إلى كنيسة العذراء مريم بمدينة دمياط، رافقها خلالها مدير أمن دمياط، والشيخ محمد سلامة وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة، وعددا من القيادات التنفيذية، وذلك لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الميلاد المجيد ، وكان نيافة الحبر الانبا ماركوس أسقف دمياط و كفر الشيخ والبرارى، قد استقبل زيارة محافظ دمياط بحضور القمص مرقس محروس راعى كنيسة العذراء مريم في دمياط.

وقدمت محافظ دمياط، خلال الزيارة التهنئة لأبناء المحافظة بمناسبة عيد الميلاد المجيد والعام الميلادي الجديد، مؤكدة أن النسيج الوطني المصري اثبت من خلال التجارب العملية أنه اقوى من أية محاولات للنيل منه، لافتة إلي أن المناسبات الدينية تعكس مدي وحدة هذا الوطن وثقافة أبناءه.

وأوضحت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، ان الله كرم مصر بالكتب السماوية، لافتة إلى أن هناك مواقف عديدة تعكس تلاحم الشعب المصرى الذى تجمعه علاقات الفة ومودة ومحبة، فهم دائما نسيج ورابط واحد ومتلاحم، لديهم عقيدة أخوة راسخة منذ عقود طويلة.

ومن جانبه، رحب نيافة الحبر الانبا ماركوس بمحافظ دمياط وجميع الحضور، موجهاً الشكر لهم على حرصهم مشاركة الكنيسة باحتفالاتها بالعيد، كما أكد أن تلك الصورة تعكس المحبة التى تحلى بها أبناء مصر دائماً، داعيا الله أن يحفظ مصر وأبنائها.

بدوره، أكد الشيخ محمد سلامة وكيل وزارة الأوقاف بدمياط، أن أبناء هذا الوطن فى رباط وثيق إلى يوم القيامة، مستشهدًا بوصية الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة والسلام فى حديثه الشريف بأقباط مصر.