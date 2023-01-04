محافظ جنوب سيناء يفتتح مهرجان تحطيم الأسعار ومحاربة الغلاء بتخفيضات كبيرة

افتتح اللواء خالد فودة ، محافظ جنوب سيناء ، مهرجان تحطيم الأسعار ومحاربة الغلاء، والذي أقيم بشادر بمدينة طور سيناء أمام الجمعية التعاونية بطور سيناء، بالتنسيق بين مديرية التموين، والغرفة التجارية، ومديرية الزراعة ، وجهاز التعمير.

بحضور الدكتورة إيناس سمير نائب المحافظ واللواء أحمد الاسكندراني السكرتير العام للمحافظة، واللواء محمود عيسى مفوض المحافظ للتخطيط والتنفيذ والمتابعة، ومبروك الغمريني رئيس مدينة دهب، وسامي عبد القادر وكيل وزارة التموين بالمحافظة.

توافدت أعداد غفيرة من مواطني المدينة لشراء السلع مشيدين بجودتها وسعرها المنخفض مقدمين الشكر للرئيس السيسي، ومحافظ جنوب سيناء لاستجابتهم السريعة في توفير احتياجاتهم بأسعار مخفضة.

تضمن المعرض كافة السلع الغذائية، من أرز، ومكرونة، وزيوت، وسمن، وجبن، والتمر، وزيت الزيتون، ولحوم، وأسماك، وكافة أنواع الخضراوات والفاكهة، وشهد إقبال جماهيري من مواطني مدينة طور سيناء للانخفاض الشديد في أسعار كافة السلع.

وقال محافظ جنوب سيناء، إن الغرض من إقامة هذا المهرجان هو تحقيق التنافس في الأسعار وتوفير كافة السلع للمواطنين بأسعار مخفضة، وذلك في إطار توجه الدولة نحو محاربة الغلاء وارتفاع الأسعار، ومنع التجار من احتكار السلع الغذائية، واستغلال المواطنين.

وأشاد محافظ جنوب سيناء، بتنوع وجودة السلع الغذائية والتخفيضات في أسعار كافة وأكد على تعميم التجربة بكافة مدن المحافظ