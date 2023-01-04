محافظ جنوب سيناء يعتمد المخطط الاستراتيجى لمدينة سانت كاترين

اعتمد اللواء خالد فوده، محافظ جنوب سيناء ، المخطط الاستراتيجي لمدينة سانت كاترين بجنوب سيناء، وذلك خلال عرض الدكتورة ايناس سمير نائب المحافظ،اليوم الاربعاء، بمكتب المحافظ بديوان عام المحافظة بطور سيناء، بحضور المهندس محسن سعيد حامد رئيس جهاز تعمير سيناء.

كما استعراض ومناقشة موقف عدد 84 محل بالممشى السياحي بمدينة شرم الشيخ لدعم المنظومة السياحية بالمدينة ، وجذب السائحين والزوار، وإتاحة العديد من فرص العمل والتشغيل ولأهمية مشروع الممشى السياحي في إيجاد مركز ترفيهي حضاري يناسب زوار المدينة.

وتم عرض مقترح انشاء واقامة محلات تجارية علي المساحة المخصصة لمسجد المصطفى بشرم الشيخ، كما تم استعراض السبل التي تضمن المساواة في توزيع التبرعات للطفل اليتيم والمرأة المعيلة.

كما تم استعراض موقف الأراضي المخصصة للجهات الحكومية لخدمات الجمهور منها طلب وزارة الشباب والرياضة بشأن تخصيص شاطئ لصالح الوزارة للاستفادة من الخدمات و الأنشطة المستهدف تنفيذها علي الشاطئ وجاري اختيار الموقع المناسب بالتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة وإدارة التخطيط العمراني بالمحافظة.