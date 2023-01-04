محافظ جنوب سيناء يشدد على إقامة الشوادر لتوفير السلع بأسعار مخفضة

وشدد المحافظ علي ضرورة إقامة شوادر لبيع السلع والمنتجات بأسعار مخفضة، وبناء علي تعليمات مجلس الوزراء، في كافة مدن المحافظة لجميع السلع بأسعار مخفضة اعتبارا من اليوم وحتى نهاية شهر رمضان المعظم.

وقرر المحافظ صرف مكافأة لمدير عام التموين ورئيس مدينة نويبع لجهودهم المبذولة وخاصة في الأعمال الطارئة، نشدداً علي تطبيق القانون من اجل الحفاظ علي مقدرات وحقوق الدولة.

ووجه المحافظ برفع درجة الاستعداد لقرب انطلاق مهرجان الهجن الدولى بمدينة شرم الشيخ والانتهاء من المشروعات الهامة بشرم الشيخ، ومنها مضمار الهجن بعد أعمال تطويره و منطقة العزب والقرية التراثية والمستشفى البيطري ومسجد الهجن وكذلك الاستعداد لافتتاح مجلس المدينة الرقمي الجديد ومبني الرصد الأمني والحديقة المركزية والمول الملحق بها.

تم خلال الجلسة استعراض ومناقشة موقف عدد 84 محل بالممشى السياحي بمدينة شرم الشيخ لدعم المنظومة السياحية بالمدينة ، وجذب السائحين والزوار، وإتاحة العديد من فرص العمل والتشغيل ولأهمية مشروع الممشى السياحي في إيجاد مركز ترفيهي حضارى يناسب زوار المدينة، وتم عرض مقترح انشاء واقامة محلات تجارية علي المساحة المخصصة لمسجد المصطفى بشرم الشيخ، كما تم استعراض السبل التي تضمن المساواة في توزيع التبرعات للطفل اليتيم والمرأة المعيلة.

كما تم استعراض موقف الأراضي المخصصة للجهات الحكومية لخدمات الجمهور منها طلب وزارة الشباب والرياضة بشأن تخصيص شاطئ لصالح الوزارة للاستفادة من الخدمات والأنشطة المستهدف تنفيذها علي الشاطئ وجارى اختيار الموقع المناسب بالتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة وإدارة التخطيط العمراني بالمحافظة.