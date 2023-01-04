محافظ المنوفية يبحث الإعداد الجيد للخطة الاستثمارية للعام المالى 2023- 2024

المنوفية - فريق المحافظات

ناقش اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية ، الخطة الاستثمارية للعام المالي 2024/2023 ، وشدد علي ضرورة الإعداد الجيد للخطة، جاء ذلك بحضور نائبه محمد موسى واللواء عماد يوسف سكرتير عام المحافظة ووسام مراد مدير عام التخطيط والمتابعة. وأشار محافظ المنوفية إلي ضرورة التنسيق مع كافة القطاعات والتركيز علي المشروعات التنموية والخدمية التي تهم المواطن فى المقام الأول، مضيفا ضرورة تحديد أولويات كل قطاع وفقا لأهمية المشروعات وعدد المستفيدين منها بما يضمن أفضل استغلال للموارد المتاحة بالمحافظة. كما أشار محافظ المنوفية الي ضرورة الاهتمام بمشروعات البنية التحتية والعمل علي تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، كما تناول اللقاء الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي ومعدلات الإنجاز مشددا علي تسريع وتيرة العمل بكافة المشروعات الخدمية.

وكان وجه اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بإنهاء إجراءات صرف معاش تكافل وكرامة لمواطنة من ناحية سرس الليان تعانى نجلتها من ضعف شديد بالبصر وتحتاج إلى رعاية طبية خاصة، كما أمر المحافظ بصرف مساعدة مالية عاجلة لها تعينها على متطلبات الحياة المعيشية ونفقات علاج ابنتها، جاء ذلك فى إستجابة فورية لوالدة الطفلة عقب لقائها بمحافظ المنوفية خلال جولته الموسعة السبت الماضى لتفقد عدد من المنشأت الطبية بمدينة سرس الليان، يأتى هذا فى إطار سلسلة اللقاءات اليومية بالمواطنين من أبناء المحافظة والتى يحرص محافظ المنوفية على عقدها بصفة مستمرة للتعرف علي شكواهم وتلبية مطالبهم حفاظاً على حقوقهم ومصالحهم.

وكلف محافظ المنوفية المستشار الهندسى ببحث ودراسة طلب شاب من ذوي الهمم من ناحية منوف يلتمس الموافقة على استكمال إجراءات استخراج رخصة بناء دور ثالث علوى وغرفة خدمات مراعاة لظروفه الصحية، وذلك وفقاً للوائح والقوانين، فيما وجه رئيس الإدارة المركزية للري باتخاذ اللازم نحو شكوى مواطن من ناحية شنوان يتضرر من تعدى أحد المواطنين على قطعة أرض مستأجرة له وتابعة لأملاك الرى.

وخلال اللقاء، وجه المحافظ مدير مديرية التربية والتعليم باتخاذ اللازم حيال معلمة تربية فنية بمدرسة شحاته مصطفى بقرية الدبايبة تلتمس الموافقة على نقلها إلى احدى مدارس مدينة بركة السبع نظراً للظروف الصحية لنجلها كونه من ذوي الإحتياجات الخاصة، كما كلف المحافظ الإدارة العامة للشئون القانونية بإبداء الرأى القانونى بشأن تقنين وضع عدد من المواطنين بناحية كمشيش بمركز تلا مقيمين بمساكن أراضى أملاك دولة التابعة لإحدى شركات قطاع الأعمال، موجهاً مدير مديرية الصحة ببحث ودراسة طلب أخصائية تمريض بمستشفى سرس الليان العام تلتمس نقلها إلى المدرسة الثانوية الفنية للتمريض بالإدارة الطبية مراعاة لظروفه الأسرية.

ومن جانبه أكد محافظ المنوفية حرصه على التواصل المستمر والفعال مع أبناء وأهالي المنوفية للتعرف على مشاكلهم والإسهام في إيجاد الحلول المناسبة لها ومساعدة ذوي الظروف الإنسانية ، مشيراً إلى أن الجهاز التنفيذى للمحافظة في تعاون دائم ومستمر مع كافة منظمات المجتمع المدني لتقديم كافة أوجه الدعم للحالات الأولى بالرعاية.