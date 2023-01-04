إزالة 912 حالة تعدٍ على الأراضى الزراعية وتحرير 4 آلاف محضر تبوير بالمنوفية

المنوفية - محمد فتحى

كشف اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، أنه خلال الفترة من شهر مارس 2022 وحتى الآن تم تنفيذ إزالة فورية لـ 912 حالة تعدٍ على الأراضى الزراعية بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة بمساحة إجمالية 32 فدان و12 قيراط و19 سهم، فضلا عن تحرير 3 آلاف و750 محضر تبوير على مساحة 548 فدانا و14 قيراطا و20 سهما، وإعادة زراعة 813 حالة تم تبويرها على مساحة 82 فدانا و21 قيراطا و22 سهما، وتم رفع كافة الأنقاض والتشوينات بتلك الأراضى وعودتها إلى طبيعتها الزراعية فى إطار جهود الدولة المكثفة لاسترداد أراضى الدولة ومواصلة التصدى بكل حسم للتعديات على الأراضى الزراعية للحفاظ على حق الشعب وفرض سيادة القانون.

وأشار محافظ المنوفية إلى أنه خلال الفترة من أبريل 2022 وحتى الآن تم تنفيذ الازالة الفورية لعدد 1478 متغيرا غير قانونى، وتم الرد على 99% من إجمالى عدد المتغيرات التى رصدتها وحدة المتغيرات المكانية خلال تلك الفترة، وأكد المحافظ على ضرورة المتابعة الدورية للمنظومة لرصد أية متغيرات بناء تحدث بالمخالفة حفاظًا على الرقعة الزراعية.

وشدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء وبالتنسيق مع مديرية الزراعة والأجهزة الأمنية بضرورة تنفيذ الإزالة الفورية لأى مخالفات بناء أو تعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة والمتابعة المستمرة لمنع أى تعديات وإيقاف البناء المخالف فى المهد للحفاظ على الرقعة الزراعية، مؤكدًا على أنه لا تهاون فى حق الدولة.