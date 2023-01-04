محافظ القليوبية يتابع الالتزام بأسعار السلع والإعلان عنها وتوافرها ببنها

القليوبية إبراهيم سالم

أجرى عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية ، جولة ميدانية للتأكُد من الإلتزام بأسعار السلع والإعلان عنها والإطمئنان على توافر السلع الاستراتيجية ومجابهة الممارسات الاحتكارية بمدينة بنها، لافتاً إلى أن الهدف من الحملات هو التأكُد من استقرار الأسعار، وفرض السيطرة على أسواق السلع الغذائية، حتى لا يتم طرح أي سلع غذائية تكون مجهولة المصدر، أو قاربت مدة صلاحيتها على الإنتهاء، حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين في القرى والمدن وأحياء المحافظة.

واوضحت المحافظة، في بيان لها، أن يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتوفير كافة السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مناسبة وعدم المغالاة في الأسعار لتخفيف العبء على المواطن ، والقضاء على إحتكار السلع، وتنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بضرورة الإعلان عن أسعار السلع في جميع المنافذ والمحلات التجارية، والمتابعة المستمرة للواء هشام آمنه وزير التنمية المحلية.

وتابعت، أنه تم المرور على عدد من الهايبرات والمحال التُجارية والأقسام المختلفة للمعروض من السلع والمواد الغذائية والإطمئنان على توافر السلع، ووجه المحافظ أصحاب الهايبرات بضرورة ضخ وتوفير جميع السلع لتلبية احتياجات كافة المواطنين وجميع الفئات، مع ضرورة وضع قائمة أسعار بشكل واضح ومُعلن للجمهور المُتردد على الهايبر ماركت والمحال التجارية.

واطمأن "المحافظ"، على توافر السلع الغذائية الأساسية، وبيعها للجمهور بأسعارها المقررة كالأرز والمكرونة، والسكر والزيت، واللحوم والدواجن المجمدة، والبقوليات، ومنتجات الألبان، والسمن، والمنظفات وغيرها.

فيما وجه "المحافظ"، رؤساء المُدن والأحياء بالتعاون مع مديرية التموين ومباحث التموين وجميع الأجهزة المعنية، بمواصلة شن الحملات الرقابية ومتابعة الأسواق والمحلات ومنافذ البيع المختلفة في جميع أنحاء المحافظة، للتأكُد من مدى توافر السلع الأساسية وصلاحية المعروض ومحاربة كل صور الإستغلال وضبط الأسعار لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

جاء ذلك بحضور المهندس علي عبد الستار رئيس مركز ومدينة بنها، وعايد رشدي مدير إدارة التموين، ورضا عويس مدير إدارة المتابعة، ومندوبي الصحة والطب البيطري ومباحث التموين.