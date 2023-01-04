محافظ الإسماعيلية يوجه بالبدء فى علاج مشكلة الصرف الصحى بمدينة المستقبل

الإسماعيلية - صبرى غانم

وجَّه اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، مديرية الطرق والنقل بالمحافظة، تحت إشراف المهندس أحمد الشيمي مدير مديرية الطرق والنقل بالإسماعيلية باتخاذ خطوات جدية وسريعة نحو علاج مشكلات غرف التفتيش الخاصة بعمارات مدينة المستقبل، والتى استمرت لمدة أعوام؛ لرفع المعاناة عن سكان المدينة نتيجة مشكلات الصرف الصحى المزمنة.

وفى ضوء ذلك، قامت مديرية الطرق والنقل بدءًا من الأول من يناير الجاري، ببدء أعمال إنشاء غرف صرف صحي جديدة للعمارات بشارعين بمنطقة التعاونيات.

وأوضح المهندس أحمد الشيمي مدير مديرية الطرق والنقل بالإسماعيلية أن توجيهات اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية أن تشمل الأعمال منطقة إسكان مبارك بالكامل، للتخلص من مشاكل مياه الصرف الصحي الناتجة عن تلف غرف الصرف المجمعة للعمارات وعمل غرف جديدة وتوصيلها على خطوط الصرف الصحي وتستمر الأعمال على مدار الشهرين القادمين.

وتزامنًا مع هذه الأعمال، تقوم مديرية الطرق والنقل بعمل إصلاحات لنوازل الصرف الصحي المتهالكة بعدد من عمارات إسكان التعاونيات بمدينة المستقبل حتى تكتمل أعمال الإصلاحات للصرف الصحي بالمنطقة.