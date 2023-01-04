محافظ أسيوط يعلن تقديم كل سبل الدعم لحملة طرق الأبواب لتنظيم الأسرة

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط تقديمه كل سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام حملة طرق الأبواب المجانية لتنظيم الأسرة من باب لباب بعنوان "خدمتكم لحد باب بيتكم" بالمراكز والقرى، وذلك لتقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية للسيدات للعمل على خفض معدلات المواليد خاصة مع الاهتمام الذى يوليه الرئيس عبد الفتاح السيسى في هذا الشأن وتأكيده الدائم بأهمية قضية الزيادة السكانية التى تؤثر على خطط التنمية التى تهدف الدولة تحقيقها وفقًا لرؤية مصر 2030 واستراتيجة التنمية المستدامة.
ولفت محافظ أسيوط إلى أهمية التنسيق بين كل الجهات المعنية فى هذا الشأن، والتعاون مع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والأحياء والقرى والإدارات الصحية لتقديم التسهيلات والدعم والمساندة للحملة والتنوية والإعلان عنها بكل الطرق الممكنة، موضحًا أن قضية الزيادة السكانية واحدة من أهم القضايا التى تعمل الدولة على الحد من مخاطرها وهو ما يظهر جليًا فى تنفيذ العديد من الأنشطة والفعاليات فى هذا الشأن ومن بينها حملة طرق الأبواب لتنظيم الأسرة الجارى تنفيذها على مدار 3 أشهر فى المراكز والقرى بحيث تنتهى 16 مارس المقبل.
وأوضح الدكتور محمد زين وكيل وزارة الصحة بأسيوط أن حملة طرق الأبواب لتنظيم الأسرة بدأت بالفعل في المراكز والقرى وتحديدًا في إدارات (الغنايم ، مركز أسيوط ، أبوتيج ، القوصية ، ساحل سليم، أبنوب)، وذلك بقيام الرائدات الريفيات بالمرور على المنازل للوصول إلى المنتفعات بجميع المناطق والأماكن البعيدة واستيفاء استمارة تتضمن بيانات السيدات المتزوجات في سن الحمل والانجاب بهدف توفير تغطية سكانية ومتابعة السيدات وإتاحة الخدمة لهن في منازلهن سواء كن مستخدمات لوسائل تنظيم الأسرة أو غير مستخدمات لها وإتاحة هذه الخدمات بالمجان بالإضافة إلى رفع الوعي المجتمعي بأهمية تلك الخدمات في الحفاظ على صحة الطفل والأم والأسرة لافتًا إلى توزيع فرق تنظيم الأسرة من مختلف الإدارات الصحية على الوحدات الثابتة والعيادات المتنقلة في جميع القرى وخاصة القرى المدرجة في مشروع حياة كريمة، مشيرُا إلى توجيهات اللواء عصام سعد محافظ أسيوط للجهاز التنفيذي للمحافظة بالتعاون وتذليل العقبات وتقديم التسهيلات الممكنة كل في نطاق عمله وذلك لتحقيق الأهداف المرجوة من الحملة.
محافظ أسيوط يعلن تقديم كل سبل الدعم لحملة طرق الأبواب لتنظيم الأسرةالأربعاء، 04 يناير 2023 01:05 م
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أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط تقديمه كل سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام حملة طرق الأبواب المجانية لتنظيم الأسرة من باب لباب بعنوان "خدمتكم لحد باب بيتكم" بالمراكز والقرى، وذلك لتقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية للسيدات للعمل على خفض معدلات المواليد خاصة مع الاهتمام الذى يوليه الرئيس عبد الفتاح السيسى في هذا الشأن وتأكيده الدائم بأهمية قضية الزيادة السكانية التى تؤثر على خطط التنمية التى تهدف الدولة تحقيقها وفقًا لرؤية مصر 2030 واستراتيجة التنمية المستدامة.
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