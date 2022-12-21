تعليم الجيزة: 85% من أسئلة "أولى وتانية" ثانوى اختيار من متعدد و15% مقالية

قالت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفنى بمحافظة الجيزة، أن امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى العام تبدأ من يوم 14 حتى 26 يناير 2023، على أن تشمل الامتحانات على نسبة 85% اختيار من متعدد (إلكتروني) و15% للأسئلة المقالية، ويومى 2 و3 يناير امتحانات خارج المجموع، وذلك بناءًا على تعليمات الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

يأتى ذلك فى ضوء الاستعدادات لعقد امتحانات الفصل الدراسى الأول للعام الدراسى 2022 - 2023 للصفين الأول والثانى الثانوى العام وطبقا الكتاب الدورى رقم 49 الصادر بتاريخ 21 نوفمبر 2022 بشأن تعليمات للامتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى العام، وتنفيذا للتعليمات الصادرة من الإدارة المركزية للتعليم الثانوى.

وأوضحت المديرية أن امتحانات مدارس التعليم العام، والمدارس الخاصة تعقد بالفترة الصباحية، وتعقد امتحانات مدارس التعليم العام، والخدمات والمنازل بالفترة المسائية، طبقا للجدول المعلن بنفس مواصفات الورقة الامتحانية، مشيرة أن امتحانات المواد خارج المجموع، تعقد يومى 2 و3 يناير.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، وجهت خطابًا إلى المديريات التعليمية بضرورة إعداد جداول امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى على مستوى المديرية، ويتم عمل الامتحانات على مستوى الإدارة التعليمية من خلال موجه أول المادة بدعم من إدارة التطوير التكنولوجى بالإدارة وفقًا للكتاب الدورى (49)، على أن تشتمل فيه الورقة الامتحانية على أسئلة اختيار من متعدد بنسبة 85% وأسئلة مقالية قصيرة بنسبة 15%.

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، آليات عقد امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى العام للفصل الدراسى الأول، مؤكدة أنه يتم إعداد جداول الامتحانات على مستوى المديرية بحيث تبدأ الامتحانات 14 يناير المقبل وتنتهى يوم 26 من نفس الشهر.