دراسة: العطش أحد أعراض مرض السكرى من النوع الثانى

كتبت رانيا عامر

كشفت دراسة روسية جديدة أن العطش أحد أعراض مرض السكرى من النوع الثانى، حيث إنه طريقة الجسم لإخبارنا أن مستوى الماء ينفد، ومن الطبيعى أن نشعر بالعطش عندما يكون الجو حارا أو بعد التمارين، لكن اشتهاء الماء باستمرار قد يكون علامة على شىء خطير للغاية.

ويعد الشعور بالعطش طوال الوقت من الأعراض الشائعة لمرض السكرى من النوع الثانى، كما أعلنت هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية، وذلك وفقا لما نشره موقع ذى صن.

وأوضح فريق الباحثين أن المولودين من أبوين مصابين بداء السكرى أكثر عرضة من غيرهم للإصابة بالمرض، مؤكدين أنه يمكن أن يعانى المريض من داء السكرى لفترة طويلة دون اكتشافه لأنه من الصعب تحديد أعراضه، أو غالبا ما يتم تجاهلها، وهو السبب فى وصفه بـ"القاتل الصامت".

وتزيد الحالة الخطيرة الناتجة عن ارتفاع مستويات السمنة، من احتمالات الوفاة، والنوبات القلبية، والسكتات الدماغية من بين مضاعفات أخرى، ولهذا السبب من المهم طلب العلاج فى أقرب وقت ممكن إذا كنت تشك فى احتمال إصابتك به، وتقول الهيئات الصحية إن الأشخاص يمكن أن يعيشوا لمدة تصل إلى عشر سنوات مع مرض السكرى من النوع الثانى - النوع الأكثر شيوعا - قبل التشخيص.

وداء السكرى من النوع الثانى يحدث عندما لا يعمل الإنسولين الذى يصنعه البنكرياس بشكل صحيح، أو لا يستطيع البنكرياس إنتاج كمية كافية من هذا الهرمون. وهذا يعني أن مستويات الجلوكوز (السكر) في الدم تصبح مرتفعة للغاية.

أعراض مرض السكري من النوع الثانى، التى يجب الانتباه إليها:

- خطة نظام غذائى أظهرت أنها تعالج داء السكرى من النوع 2

- التبول أكثر من المعتاد، خاصة فى الليل

- الشعور بالتعب الشديد

- فقدان الوزن دون محاولة

- حكة حول الجهاز التناسلى، أو الإصابة بمرض القلاع بشكل متكرر

- جروح تستغرق وقتا أطول من المعتاد للشفاء

- عدم وضوح الرؤية

وهناك الاعراض النادرة لمرض السكرى

- بقع الجلد الداكنة