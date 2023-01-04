كيف تبقى في مأمن من تحورات كورونا.. الكمامة خير وقاية

كتبت فاطمة خليل

أثار تزايد حالات كورونا حول العالم القلق مرة أخرى بعد الارتفاع المفاجئ لمتغير BF.7 في الصين والولايات المتحدة وبعض الدول، لذا يجب معرفة أهم الطرق للوقاية من عودة الإصابة ب الفيروس التاجي مرة أخرى، وفقاً للخبراء، وهذا ما نتعرف عليه فى السطور التالية، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

كيف تبقى في مأمن من الفيروس التاجي

ويوصى الخبراء والأطباء بالحصول على الجرعة الثالثة من التطعيم لأن الجرعات الاحترازية مصممة لتغطية الأجسام المضادة، إنه أمر بالغ الأهمية لأن الأجسام المضادة تبدأ في الانخفاض بعد ثلاثة أشهر، خاصة عند الأشخاص الذين تلقوا التطعيم منذ أكثر من ستة أشهر لأن مستويات الأجسام المضادة لديهم ستكون منخفضة في هذه المرحلة.

تعد جرعة اللقاح الإضافية خطوة حاسمة لأنها تمنح مناعتك دفعة جديدة، مما يساعد في النهاية في قدرتك على محاربة الأمراض.

ويُعتقد أن 40 ٪ من الأفراد المصابين بكورونا لا تظهر عليهم أعراض، ولا يزال بإمكانهم نقل الفيروس إلى الآخرين.

يمكن لنشر الأقنعة أو الكمامات أن يقلل بشكل كبير من انتشار الفيروسات عبر المجتمع عن طريق منع أي شخص ، بما في ذلك أولئك الذين يؤوون الفيروس، من مشاركته مع الآخرين.

ما الذي يجب مراعاته؟

يجب أن نلاحظ السلوك المناسب لكورونا في جميع الأوقات لمنع الإصابة بالسلالات الجديدة وانتشارها.

الحذر هو الوقاية، فلنكن يقظين، ونرتدي كمامة ، ونتبع جميع بروتوكولات كورونا.

-داخل منزلك ، إذا كان ذلك ممكنًا، تجنب الاتصال الوثيق مع المرضى حافظ على مسافة 6 أقدام أو حوالي مترين ونصف بين الشخص المريض وأفراد الأسرة الآخرين إذا كان ذلك ممكنًا.

إذا كنت تعتني بشخص مريض ، فتأكد من ارتداء قناع مناسب واتخاذ الاحتياطات الأخرى للحفاظ على سلامتك.

-في الداخل في مكان عام ابق على بعد 6 أقدام على الأقل من الأشخاص

إذا مرض طفلك أو أي فرد من أفراد الأسرة ، فاستشر الطبيب على الفور لا تشتري الدواء لنفسك أو تستخدم أدوية لا تحتاجها.

في معظم الحالات ، تتسبب السلالة الحالية من كورونا في الحد الأدنى من الأعراض التي يمكن علاجها بالباراسيتامول.

إن اتباع نظام غذائي متوازن ونوم مناسب وممارسة التمارين الرياضية بانتظام كلها مفيدة لصحتك العامة.

للمساعدة في منع انتقال كورونا ، يجب على الآباء الاستمرار في تعليم أطفالهم غسل أيديهم قبل لمس وجوههم.

يوصى باستخدام قناع الوجه في الأماكن العامة جنبًا إلى جنب مع التباعد الاجتماعي وتجنب الأماكن المزدحمة.