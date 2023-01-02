فرنسا تفرض فحوص "كوفيد" على الوافدين من الصين

أعلن وزير الصحة الفرنسي، فرنسوا براون، فرض فحوص كورونا على الوافدين إلى بلاده من الصين، اعتبارا من الأحد.

ووفقا لقناة روسيا اليوم، قال الوزير في مطار شارل ديغول بشمال باريس: "هذه المراقبة عند الوصول ليست بهدف منع أشخاص من دخول أراضينا، وإنما هي رقابة علمية أكثر تتيح لنا تحديدا التحقق من المتحورات الجديدة".

وأضاف، إن متحورات أوميكرون حاليا في الصين، مشيرا إلى أنه ستكون هناك "مناقشة على المستوى الأوروبي خلال الأسبوع لمواءمة هذا النموذج من الفحوصات.

من جهته قال وزير النقل الفرنسي، كليمان بون، إن هناك ست رحلات جوية إلى فرنسا أسبوعيا من البر الصيني وأربع رحلات من هونج كونج.

ويمر معظم الركاب من الصين إلى فرنسا عبر مطار شارل ديجول فقط.

ومن 300 راكب نزلوا من رحلة الى العاصمة الفرنسية، الأحد، دخل 60 البلاد وخضعوا جميعا لفحوصات الكشف عن الفيروس.

كما قام مسؤولون فرنسيون في المطار بأخذ كل التفاصيل المطلوبة عنهم في حال وجود أي حالة إيجابية، ما سيتطلب حجرا لمدة سبعة أيام.

واعتبارا من الأحد، سيتعين على الوافدين من الصين وضع كمامة، وأن يكونوا مستعدين للخضوع لفحص عند الوصول، والذي سيتم إجراؤه بشكل عشوائي.

واعتبارا من الخميس سيكون على الوافدين إبراز فحص للكشف عن الفيروس سلبي النتيجة لا تتجاوز مدته 48 ساعة قبل السفر.

وبذلك تنضم فرنسا إلى دول أخرى بينها بريطانيا وإيطاليا والولايات المتحدة في فرض فحوصات عند الوصول من الصين، بعد أربعة أسابيع على إلغاء بكين سياسة "صفر كوفيد" التي كانت تشمل فرض إغلاق وإجراء فحوصات جماعية.