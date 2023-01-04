قومى المرأة بالشرقية: استهداف 1300 سيدة ورجل لتوعيتهم بمشروع تنمية الأسرة

الشرقية - فتحية الديب

أعلنت الدكتورة عايدة عطية، مقررة فرع المجلس القومى للمرأة بمحافظة الشرقية، أن فرع المجلس يواصل نشاطه فى عقد سلسلة جلسات لنشر رسائل مشروع تنمية الأسرة المصرية داخل 41 قرية ضمن القرى المدرجة بالمبادرة الرئاسية " حياة كريمة" من خلال ندوات التوعية وجلسات الدوار التى يقدمها ممثلين عن مديرية أوقاف الشرقية، بالتنسيق مع عضوات الفرع والمتطوعات.

وأضافت مقررة المجلس القومى للمرأة، فى تصريحات صحفية لـ"اليوم السابع" أنه تم تنظيم 13 جلسة من جلسات الدوار على مدار يومين بقرى" شهداء بحر البقر 2- حصة المناصرة- سماكين الغرب- الاخيوة- بحر البقر 3- منشأة بشارة الطحاوي-الجمالية- منشأة أبو عامر، الحجازية" بمركز الحسينية، واستهدفت تلك الجلسات، التى قدمها ممثلا عن مديرية أوقاف الشرقية، مع عضوات ومتطوعات المجلس القومى 1300 سيدة، موضحة أنه ذلك يتم بالتوازي مع تنظيم العديد من الندوات التوعوية، لرفع الوعي فى المجال الاجتماعي والاقتصادي للمرأة فى قرى حياة كريمة.

ونوهت مقررة الشرقية، أنه يتم النقاش داخل الجلسات عن موضوعات القضية السكانية والصحة الإنجابية أهمية المباعدة بين الأبناء والتربية السليمة للأبناء، ويأتى ذلك فى إطار المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية الذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بقري حياة كريمة فى 20 محافظة على مستوى الجمهورية، وتجدر الإشارة إلى أن برنامج الجلسات التوعوية" جلسات الدوار" يستهدف توعية 10 ملايين مواطن بقضايا تنمية الأسرة.

كان الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، قد أعلن اختيار 41 قرية بمركز الحسينية و741 تابعا، لتخضع لأعمال التطوير من خلال إقامة بنية تحتية جديدة وتنفيذ مشروعات مياه شرب وصرف صحى وإقامة مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية وكبارى وتوصيل غاز طبيعى للنهوض بمستوى معيشة المواطنين وتقديم أفضل الخدمات للأهالى.

وتضمنت خطة التطوير 14 قطاعًا منها، إحلال وتجديد شبكات المياه، ومد شبكات جديدة لتوفير مياه الشرب النقية لأهالى القرى التى وقع الاختيار عليها، وإنشاء مدارس لتخفيف الكثافة الطلابية والقضاء على نظام الفترتين والارتقاء بمنظومة التعليم، بجانب إنشاء شبكة غاز للقرى المُستهدفة بالكامل باعتباره أحد المصادر النظيفة للطاقة ورصف الطرق لربط القرى ببعضها وتبطين 7 ترع ورفع كفاءة 13 كوبرى وإنشاء وتجديد وحدات صحية ونقاط إسعاف داخلية، وإنشاء وحدات اجتماعية لاستقبال الأسر محدودة الدخل وإجراء الأبحاث الاجتماعية لها التى تمكنهم من صرف المساعدات المالية المُختلفة.