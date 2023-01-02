القومى للمرأة بالشرقية: استهداف 75 ألف سيدة ورجل فى حملة "احميها من الختان"

الشرقية فتحية الديب

أكدت الدكتورة عايدة عطية، مقررة فرع المجلس القومى للمرأة بالشرقية، استهداف 75 ألف سيدة ورجل، فى ختام فعاليات حملة طرق الأبواب "احميها من الختان" بقرى مبادرة حياة كريمة بمركز الحسينية التى انطلقت فى إطار جهود وأنشطة اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث، برئاسة مشتركة بين المجلس القومى للمرأة والمجلس القومى للطفولة والأمومة.

واضافت مقررة فرع الشرقية فى تصريح اليوم السابع أن إجمالى زيارات الحملة بلغ 15133 زيارة، واستهدفت 24021 سيدة و15756 رجلا و35428 طفلا، بإجمالى 75285، منوهة أن الحملة تهدف إلى نشر الوعى ببعض الرسائل الهامة الخاصة بقضية ختان الإناث والتى تجريم هذه الظاهرة والإجراءات المتخذة لردع المخالفين، والإشارة إلى الآثار النفسية والجسدية لضحايا الختان، وكذلك الرسائل الخاصة بمبادرة تنمية الأسرة المصرية وسبق الحملة عقد دورة تدريبية، لرائدات المجلس والشابات المتطوعات والقيادات الدينية من الأئمة والقساوسة والواعظات والراهبات الذين سيقومون بالمشاركة فى التوعية الميدانية ومقابلة المستهدفين فى أماكن تجمعاتهم وإقامتهم خلال حملة طرق الأبواب.

وكانت اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث برئاسة مشتركة بين المجلس القومى للمرأة والمجلس القومى للطفولة والأمومة، عقدت مؤخرا اجتماعها الثامن، برئاسة كل من الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة، والمهندسة نيفين عثمان الأمين العام للمجلس القومى للطفولة والأمومة، وبمشاركة جيرمى هوبكنز- ممثل منظمة يونيسف فى مصر.