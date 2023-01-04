فى حملة مفاجئة.. محافظ الجيزة يوجه بغلق مخبز يتلاعب فى وزن الرغيف ببولاق

كتبت – مرام محمد

تفقد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، صباح اليوم الأربعاء، في حملة مفاجئة، المخابز السياحية بشارع العشرين في بولاق الكرور؛ لمتابعة سير انتظام العمل بها والتأكد من جودة الخبز المقدم للمواطنين ومطابقته للمواصفات من حيث الجودة والوزن المقرر.

ووجه المحافظ خلال الجولة، بغلق مخبز مخالف غير ملتزم بالأوزان المحددة لرغيف الخبز مع قطع المرافق عنه واتخاذ الإجراءات القانونية، مشددا على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال مخالفات التلاعب بالوزن لضمان وصول الخبز لمستحقيه.

ووجه محافظ الجيزة، بالمتابعة المستمرة لسير العمل بالمخابز والتأكد من الالتزام بحصص الدقيق المقررة لها مع إلزام مفتشي التموين بالمرور اليومي على المخابز وتحرير محاضر للمخالفين لضمان وصول الخبز المدعم لمستحقيه.

وشدد محافظ الجيزة، على مسئولي التموين والرقابة والمتابعة بالمرور اليومي لرصد أي مخالفات، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المُخالفين لإحكام السيطرة على الأسواق والمخابز، مؤكداً على ضرورة التنبيه على أصحاب محلات السوبر ماركت ومنافذ البيع بضرورة الالتزام بالأسعار ووضع قوائم بأسعار السلع في مكان مُعلن وواضح للمواطنين علاوة على التأكُد من تواريخ الصلاحية لكافة السلع، مُشدداً على ضرورة تنوع وضخ السلع الغذائية لتلبية احتياجات المواطنين، بالإضافة إلى التنوع في تواجد أكثر من نوع لسلعة الأرز حسب نسبة الكسر لتُلائم جميع الفئات.

كان اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، قد تفقد اليوم، يرافقه عبد الله نور رئيس حى بولاق الدكرور، ونجوى السعيد مدير مديرية الطرق والنقل بالمحافظة، أعمال التطوير ومواقع التقاطعات والمتفرعات لشارع العشرين، ومواقف السيرفيس بمنطقة الشوربجي ببولاق الدكرور؛ لتنظيم تواجدها خلال الأيام القادمة استجابة لشكاوي المواطنين.

ووجه محافظ الجيزة، بتذليل أي عقبات أمام مشروعات التطوير ورفع كفاءة الشوارع وتكثيف حملات النظافة والتجريد بالشوارع، مع الصيانة الدورية لأرصفة المشاة لتسهيل حركة سير المواطنين مع عدم السماح بالتعدي على الطريق العام للمنشآت التجارية والمحال ومعارض السيارات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وضرورة الإلتزام بالجدول الزمنى المحدد وتنفيذ الأعمال طبقا للمواصفات القياسية اللازمة.