فرنسا تحظر بيع عقاقير الباراسيتامول عبر الإنترنت حتى نهاية يناير الجارى

كتبت: هناء أبو العز

أعلنت الحكومة الفرنسية حظر بيع الأدوية التي تحتوي على مادة الباراسيتامول عبر الإنترنت، وذلك في سياق مستمر من صعوبات الإمداد لهذا المسكن الشائع الاستخدام، وذلك اعتبارًا من اليوم الأربعاء وحتى نهاية يناير الجاري.

وأوضحت الحكومة الفرنسية - في مرسوم نٌشر في الجريدة الرسمية وفقًا لراديو (فرنسا الدولي) - أن اتخاذ هذا القرار يأتي نتيجة للتوترات بالأدوية التي تحتوي على مادة الباراسيتامول والمستمرة منذ أكثر من ستة أشهر، ولا سيما بالنسبة للأنواع المخصصة للأطفال.

وكانت وكالة الأدوية الفرنسية الوطنية قد أطلقت في أكتوبر الماضي دعوة للحد من بيع الأدوية التي تحتوي على الباراسيتامول، الذي يستخدم كمسكن للآلام وخافض للحرارة في فرنسا، وهو أمر يصعب توفيره.

ويذكر أنه حدثت مشاكل في توريد الأدوية بفرنسا، والتي تحتوي على الباراسيتامول، منذ يوليو الماضي، ومن أجل منع انقطاع الإمداد نشرت الوكالة الوطنية للأدوية (إيه إن إس إم) بيانًا يحتوي على توصيات بشأن استخدام وبيع الأدوية المحتوية على الباراسيتامول للصيادلة والأطباء والمرضى.