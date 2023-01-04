طوارئ بالبحيرة.. الدفع بـ1300 طاقم فنى ومعدة لرفع تراكمات الأمطار بالشوارع

البحيرة - فريق المحافظات

شهدت محافظة البحيرة حالة من الطقس السيئ وسقوط الأمطار الغزيرة على معظم مراكز المحافظة خاصة المناطق الساحلية.



ووجهت الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة القيادات التنفيذية بإستمرار رفع درجة الإستعداد لمواجهة عدم استقرار الأحوال الجوية وسقوط الأمطار بغزارة على مناطق المحافظة المختلفة واتخاذ كافة التدابير اللازمة للحد منها.



وأضافت أنه تم انتشار كافة المعدات والأطقم والأجهزة وفقا لخطة العمل المسبقة كما تم التنبيه على إستمرار الجاهزية والإستنفار التام

والتعامل الفورى للحد من الآثار الناجمة عن سقوط الأمطار



واوضحت نائب محافظ البحيرة أنه تم الدفع باكثر من1300 طاقم فنى ومعدة لرفع تراكمات مياه الأمطار من الشوارع والميادين.



مشيرة إلى الالتزام بإنعقاد غرف العمليات بالمراكز والمديريات على مدار الساعة لتلقى كافة البلاغات المتابعة المستمرة والدورية لتطهير صفایات وخطوط صرف مياة الأمطار بالشوارع والطرق وأسفل وأعلى الكبارى والأنفاق وكذلك مراجعة كافة الإستعدادات والتمركزات للتعامل مع الأمطار ومراجعة محطات الصرف الصحى والزراعى ومناسيب الترع والمصارف.



كما وجهت نائب محافظة البحيرة بمراجعة المعديات والمراكب النيلية العاملة كل فى نطاقه ووقف المخالف منها واتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة مع التأكيد على وقفها حال قيام الرياح والأمطار وكذلك ستمرار مراجعة كافة الأعمدة والأسلاك والمحولات الكهربائية وسرعة اتخاذ اللازم بإجراء الصيانة على الفور حفاظًا على الأرواح والممتلكات.