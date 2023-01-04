طرق حماية عظامك من برد الشتاء.. احرص على الخضراوات

كتبت ايناس البنا

الشتاء يحمل الكثير من التحديات، خاصة لمن يعانون من ضعف في صحة العظام والعضلات، لذلك، فإن بناء عظام قوية وصحية أمر مهم للغاية. الحفاظ على صحة العظام يكون من خلال عدد الفيتامينات والمعادن التي يحصل عليها الجسم، عندما لا يتم تزويد العظام بهذه العناصر الغذائية الهامة بشكل يومي ، يمكن أن يؤدي ذلك إلى أمراض معينة يمكن أن تؤثر على المفاصل والعضلات.

بسبب أسلوب الحياة، هناك أوقات لا تصل فيها هذه المعادن والمواد الغذائية إلى خلايا الجسم، مما يجعلها تعاني من ظروف صحية معينة، لذا نعرض وفقا لموقع " healthsite"، طرق تعزيز صحة العظام

5 طرق طبيعية لبناء عظام صحية

تناول الكثير من الخضار

تعد إضافة الكثير من الخضراوات الموسمية والطازجة أمرًا مهمًا لصحتك العامة، خاصةً لعظامك، تشتهر الخضراوات ذات الأوراق الخضراء بزيادة كثافة المعادن في العظام ، والمعروفة أيضًا باسم كثافة العظام.

تناول الخضار المقلية، أو اصنع لنفسك كوبًا من حساء الخضار الدافئ لمساعدة عظامك في الحصول على الكمية المطلوبة من المعادن التي تحتاجها للبقاء بصحة جيدة.

ممارسة الرياضة بانتظام

إذا كنت شخصًا يحب ممارسة الرياضة يوميًا ، فمن غير المرجح أن تعاني من ضعف صحة العظام أو غيرها من المشكلات الصحية المتعلقة بالعظام ، مثل هشاشة العظام، بعض أفضل التمارين لصحة العظام هي تمارين تحمل الوزن أو عالية التأثير ، لأنها تساعد في تكوين عظام جديدة.

أضف المزيد من البروتينات إلى نظامك الغذائي

تعد إضافة كمية جيدة من الأطعمة الغنية بالبروتين إلى نظامك الغذائي مثل الدجاج والحمص والفاصوليا السوداء والبيضاء والتوفو والزبدة أمرًا مهمًا لصحة عظامك.

تناول الأطعمة الغنية بالكالسيوم

من منا لا يعرف أهمية الكالسيوم عندما يتعلق الأمر بصحة العظام؟ الكالسيوم من أهم العناصر الغذائية التي تحتاجها العظام للبقاء بصحة جيدة وخالية من الأمراض، لماذا الكالسيوم مهم؟ تتكون العظام من الكالسيوم. يعتبر تناول الكالسيوم أكثر أهمية بعد 25 عامًا ، حيث يتم تكسير خلايا العظام القديمة باستمرار واستبدالها بأخرى جديدة، لذلك من المهم للغاية زيادة تناول الكالسيوم يوميًا للمساعدة في حماية بنية العظام وقوتها.

تناول أطعمة غنية بفيتامين ك ود

يعتبر كل من فيتامين د وفيتامين ك مهمين لبناء عظام جيدة وقوية، يساعد فيتامين د في امتصاص الكالسيوم ، وبالتالي يعزز صحة العظام.