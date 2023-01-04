ضخ 25 طن من الأرز الفاخر المُعبأ بمدن دمياط وفارسكور وكفر سعد بسعر 14 جنيهاً للكيلو

دمياط معتز الشربينى

قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية بدمياط بضخ 25 طن من الأرز المُعبأ الفاخر بسعر 14 جنيهاً للكيلو.

حيث تم توزيعهم على معرض السلع الأساسية"أهلا رمضان " بمدينة دمياط و الذى تم افتتاحه الاثنين الماضي بالتنسيق مع الغرفة التجارية ، و المعرض الجارى تجهيزه بمدينة كفر سعد، كما تم ضخ أطنان من الأرز على الأسواق بمدينة فارسكور.

وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط بتوفير السلع الأساسية والاستراتيجية بأسعار مخفضة وذلك للتخفيف عن كاهل المواطنين.

من ناحية أعلنت الغرف التجارية تنظيم أكثر من 200 معرض ثابت بخلاف المنافذ المتحركة التي ستجوب القرى والنجوع لتوفير السلع الغذائية واللحوم بأسعار مخفضة تتراوح بين 20 % إلى 30%.

وصرح بذلك علاء عز أمين عام اتحاد الغرف التجارية حيث أكد ان تلك المبادرة السنوية التي تم تبكيرها هذا العام لتبدأ من شهر يناير بهدف زيادة خفض الأسعار وتوافر السلع، حيث وفر معالى المحافظين الأراضي القريبة من التجمعات السكنية وكذا الخدمات من كهرباء وحراسة ونظافة وقامت الغرف بإنشاء المنافذ وادارتها.

كما اجتمع وزير التموين والتجارة الداخلية ووزير التجارة والصناعة مع كبار المنتجين والمستوردين والسلاسل التجارية حيث تم التوافق على نسب الخصومات ووضع الية لإمداد المنافذ بالسلع المخفضة سواء مباشرة من المنتجين او من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية التي ستقوم بالتوزيع من خلال مخازنها بالمحافظات، وأضاف بان هذا سيتكامل مع منافذ وزارة التموين ووزارة الزراعة ووزارة الدفاع ووزارة الداخلية ووزارة التنمية المحلية الى جانب مئات المنافذ المتحركة التي ستجوب القرى والنجوع للوصول الى كافة المواطنين في كافة ربوع مصر، بالإضافة الى مشاركة السلاسل التجارية بركن للسلع المخفضة وانشاء المعرض الرئيسى في مارس بمركز القاهرة الدولى للمؤتمرات بمدينة نصر.

وأشار ان بعض الغرف لم تنتظر شهر يناير وبدأت في إنشاء منافذها والى وصلت إلى 18 منفذ في 6 محافظات، وتتولى المعارض في كافة ربوع مصر خلال الشهر وتستمر حتى شهر رمضان الكريم.