اليوم السابع
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الصحة تطلق 4 قوافل طبية بعدد من المحافظات ضمن مبادرة حياة كريمة

الثلاثاء، 03 يناير 2023 01:35 م
الصحة تطلق 4 قوافل طبية بعدد من المحافظات ضمن مبادرة حياة كريمة قوافل طبية لوزارة الصحة
كتب وليد عبد السلام

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تطلق وزارة الصحة والسكان، اليوم وغدا، 4 قوافل طبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة، للكشف والعلاج مجانًا فى التخصصات الطبية المختلفة.
 
وقالت وزارة الصحة والسكان، إن التخصصات الطبية تشمل "النساء والولادة وخدمات تنظيم الأسرة والأطفال والباطنة والأنف والأذن والعظام والجراحة والرمد الأسنان والقلب والجلدية، بالإضافة إلى خدمات الأشعة والتحاليل".
 
وأضافت وزارة الصحة والسكان، أن المحافظات المقرر إجراء القوافل بها تشمل محافظات أسيوط والإسكندرية والبحيرة والجيزة. 
 
وكانت وزارة الصحة والسكان، أعلنت إطلاق 50 قافلة طبية مجانية بمحافظات الجمهورية، بدء من اليوم الأحد حتى يوم 10 من شهر يناير 2023، وذلك ضمن مبادرة السيد رئيس الجمهورية «حياة كريمة».
 
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن القوافل الطبية يتم توجيهها للمحافظات الحدودية والقرى النائية مع الالتزام باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، للوقاية من فيروس كورونا.
 
 وأشار «عبدالغفار» إلى أن القوافل تضم كافة التخصصات الطبية من الباطنة، والأطفال، والأنف والأذن، والعظام، والجراحة، والرمد، والأسنان، والقلب، والجلدية، والنساء والولادة، وخدمات تنظيم الأسرة، بجانب خدمات الأشعة والتحاليل الطبية، بالإضافة إلى صيدلية تتوافر بها كافة الأدوية، ويتم تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة.
 
يذكر أن مبادرة حياة كريمة تقدم خدمات طبية وعلاجية للمواطنين بالمجان على أن تجرى إحالة الحالات التى تتطلب الرعاية إلى المستشفيات    
 
قوافل
 
 

الصحة

القوافل الطبية

الخدمات العلاجي

حياة كريمة

مبادرة حياة كريمة



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