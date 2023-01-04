اليوم السابع
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سوريا تدين اقتحام المستوطنين ومسؤولي الاحتلال الإسرائيلي للأقصى

الأربعاء، 04 يناير 2023 11:30 م
سوريا تدين اقتحام المستوطنين ومسؤولي الاحتلال الإسرائيلي للأقصى المسجد الأقصى
أ ش أ

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أدانت وزارة الخارجية والمغتربين السورية بأشد العبارات، اقتحام المستوطنين ومسؤولي الاحتلال الإسرائيلي لباحات المسجد الأقصى تحت حماية قوات الاحتلال.
 
وقالت الوزارة ـ في بيان اليوم الأربعاء، وفقا لوكالة الأنباء السورية "سانا" ـ "إن هذه الممارسات الاستفزازية هي جزء من السياسة الممنهجة لهذا الاحتلال بالاعتداء على الأماكن المقدسة الفلسطينية ومحاولة طمس هويتها والاستيلاء عليها".
 
وكان قد اقتحم وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، ساحات المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، برفقة عدد من المستوطنين وسط حراسة أمنية مشددة للشرطة الإسرائيلية.
 

وحسب وكالة أنباء فلسطين، بن غفير اقتحم الأقصى لأول مرة منذ توليه منصب وزارة الأمن القومي في الحكومة الإسرائيلية الجديدة، حيث وصل في ساعات الصباح الباكر إلى ساحة البراق، وذلك بعد أن سمح له جهاز الأمن العام "الشاباك" باقتحام الأقصى.

 

المسجد الأقصى

فلسطين

الاحتلال الإسرائيلى

سوريا

الخارجية السورية

إيتمار بن غفير



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