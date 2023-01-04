رفع مياه الأمطار وتسليك بالوعات الصرف بمدن كفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

شهدت مدن دسوق وبرج البرلس ومدينة ببلطيم، بمحافظة كفر الشيخ، انتشار معدات مجالس المدن، لرفع مياه الأمطار، ليلًا، وتسليك بالوعات الأمطار والصرف الصحى، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

وترأس السيد عبد الستار، رئيس مركز ومدينة دسوق، حملة لرفع مياه بشوارع المدينة ورفع مخلفات المطر، والتأكد من التخلص من مياه الأمطار بالشوارع بالوردية الثالثة، تحت إشراف جهاز النظافة والتحميل، بحضور رؤساء الاحياء، أشرف داود، وفريد حلمى، ونوابهم.

وأشرف وائل فرج، رئيس مدينة برج البرلس، على أعمال رفع تراكمات مياه الأمطار في الأماكن التي تتعرض لتجمعات المياه مع ضرورة تواجد المعدات الخاصة بالأمطار، واستمرار عمليات رفع وشفط وسحب المياه، وتسليك وتطهير صفايات الأمطار وغرف الصرف الصحي وضخ المياه مع استعداد سيارات شفط، وسحب المياه لسحب المياه الناتجة عن سقوط الأمطار المرتقبة أول بأول ومازال العمل،مناشداً المواطنين بعدم الاقتراب من أعمدة الانارة حرصاً على صحتهم وسلامتهم.

وتابع اللواء أحمد السنوسي، رئيس مركز ومدينة بلطيم، أعمال تسليك بالوعات الأمطار والصرف الصحي في المدينة، بالتنسيق الكامل والتعاون مع منطقة مياه الشرب والصرف الصحى ببلطيم، من خلال حملة يومية لتطهير جميع غرف مياه الصرف قبل عملية الرصف واحتمال سقوط أمطار غزيرة مرتقبة واستيعابها .

وأعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، استمرار رفع درجة الاستعداد في جميع مراكز ومدن المحافظة، لمواجهة التغيرات المناخية، والمتابعة المستمرة من قبل غرف عمليات بديوان عام المحافظة، برئاسة اللواء تامر سعيد، السكرتير العام للمحافظة، والتواصل المستمر بغرفة العمليات الفرعية بمراكز المدن وغرف عمليات بالمديريات المتعددة، وموافاته على مدار الساعة بتقارير عن حالة الأبنية والمدارس ومراكز الشباب، ورفع المياه من أسطحها، موجهاً رؤساء المدن بالاستعداد الكامل لمواجهة سقوط الأمطار ورفعها أولا بأول، إضافة بالتواجد المستمر في الشوارع، مناشداً المواطنين بعدم الاقتراب من أعمدة الانارة ، حرصا على سلامتهم.

وطالب اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، رؤساء المدن بالتأكد من صيانة صفايات الأمطار، وسرعة الانتهاء من صيانة أعمدة الإنارة المتهالكة، وتغطية بيارات الصرف الصحي، والترع والمصارف التي تم تغطيتها، وحصر جميع سيارات الكسح ومعدات النظافة بمراكز ومدن المحافظة، والتأكد من صلاحية استخدامها لرفع وكسح المياه من الشوارع التي قد تنتج عن هطول أمطار.

ووجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، الأجهزة التنفيذية بالمحافظة برفع درجة الاستعدادات وتكثيف أعمال رفع كفاءة الخدمات والمرافق المقدمة للمواطنين على مستوى الأحياء، والإرتقاء بالشكل الحضاري والجمالي، وذلك في إطار استعدادات محافظة كفر الشيخ لاستقبال العام الميلادي الجديد، والاحتفال بعيد الميلاد المجيد.

وشدد المحافظ على تكثيف حملات النظافة والتجميل ومراجعة أعمده الإنارة وصيانتها ورفع الإشغالات، مشدداً على التصدي بكل حزم لظاهرة البناء المخالف على الأراضي الزراعية مستغلين انشغال الأجهزة التنفيذية والأمنية في تأمين الاحتفالات الرسمية وتنفيذ الإزالة الفورية لتلك التعديات وتطبيق القانون على المخالفين دون تهاون، مشيراً إلى أن غرفة عمليات المحافظة الرئيسة منعقدة بشكل دائم على مدار الـ 24 ساعة لاستقبال أي شكاوى طارئة والتعامل معها في الحال.

وأعلن محافظ كفر الشيخ، رفع درجة الاستعداد في جميع مراكز ومدن المحافظة، لمواجهة التغيرات المناخية، والمتابعة المستمرة من قبل غرف عمليات بديوان عام المحافظة، برئاسة اللواء تامر سعيد، السكرتير العام للمحافظة، مشدداً على رؤساء المدن بالاستعداد الكامل لمواجهة سقوط الأمطار ورفعها أولا بأول، إضافة بالتواجد المستمر في الشوارع، محذرًا المواطنين بعدم الاقتراب من أعمدة الانارة حرصًا على سلامتهم.

وطالب رؤساء المدن أيضًا بالتأكد من صيانة صفايات الأمطار وسرعة الانتهاء من صيانة أعمدة الإنارة المتهالكة، وتغطية بيارات الصرف الصحي، والترع والمصارف التي جرى تغطيتها، وحصر جميع سيارات الكسح ومعدات النظافة بمراكز ومدن المحافظة، والتأكد من صلاحية استخدامها لرفع وكسح المياه من الشوارع التي قد تنتج عن هطول أمطار.

وسجلت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس في محافظة كفر الشيخ لتصل درجة الحرارة الكبرى 20 درجة والصغرى 12 درجة، وسقوط الأمطار بنسبة 80 %، والرطوبة بنسبة 81%، والرياح تصل إلى 11 كيلو متر في الساعة.



ؤفع مياه الامطار بدسوق



متابعة رفع مياه الامطار



تسليك بالوعات الأمطار والصرف الصحى ببلطيم



رفع مياه الامطار بشوارع البرلس



جانب من رفع مياه الامطار



استمرار رفع مياه الامطار بدسوق



جانب من رفع مياه الامطار بالبرلس