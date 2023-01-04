رفع درجة الاستعداد لاستقبال احتفالات عيد الميلاد فى الغربية

أكد الدكتور طارق رحمى، محافظ الغربية ، فى بيان له، رفع جميع مراكز وأحياء المحافظة درجة الاستعداد للقصوى لاستقبال عيد الميلاد المجيد، بالتنسيق مع الجهات المعنية، وذلك خلال الجولة التى قام بها يرافقه اللواء محمد زايد رئيس مركز ومدينة قطور، وذلك لمتابعة استعدادات الوحدات المحلية لاستقبال عيد الميلاد المجيد بمركز ومدينة قطور، حيث تفقد محيط (كنيسة السيدة العذراء مريم، كنيسة القديس أبو مقار بقرية أميوط، كنيسة الشهيد العظيم مارجرجس بالشين).

ووجه رحمى بتكثيف أعمال النظافة بنطاق الكنائس وتمهيد الطرق المؤدية إليها مع إزالة المطبات العشوائية من جميع طرق المدينة وتمهيدها.

جدير بالذكر أن الجولة تأتي ضمن الجولات المستمرة لمحافظ الغربية لمتابعة استعدادات الكنائس لاستقبال عيد الميلاد المجيد، من خلال متابعة أعمال النظافة ورفع أى مخلفات فى كل الشوارع والطرق المؤدية للكنائس وإجراء الصيانة الدورية لكل أعمدة الإنارة بالشوارع ومنع وجود أى وصلات مكشوفة حفاظاً على الأرواح.

وكان قد سلم الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية 36 دراجة من الدراجات الهوائية إلى أبناء وأسر الشهداء والمصابين بديوان عام محافظة الغربية، وذلك ضمن فعاليات الدفعة الأولى من المرحلة الثانية لأسر الشهداء والضحايا ضمن مبادرة دراجتك صحتك والتي تتبناها الوزارة للتشجيع على استخدام الدراجات كوسيلة انتقال صديقة للبيئة، وتساهم في رفع معدلات اللياقة البدنية للفرد، وذلك بحضور يسري الديب وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية.

وأكد محافظ الغربية أن القيادة السياسية توصى دائما بتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية ونشر ثقافة ممارسة الرياضة داخل المجتمع كأسلوب حياة لما لها من الآثار الإيجابية، مشيرا إلى أن الدراجات الهوائية تعتبر وسيلة انتقال اقتصادية ومصاحبة للبيئة وتساهم في تحسين اللياقة البدنية لمستخدميها.

وقال وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية إنه تم التنسيق بين الوزارة وصندوق تكريم الشهداء لتسليم 36 دراجة ضمن دراجات الدفعة الأولى من المرحلة الثانية لأسر الشهداء والضحايا ضمن مبادرة (دراجتك صحتك) وذلك في إطار حرص الدولة على تشجيه ممارسة ركوب الدرجات من خلال تقديم 4 أنواع من الدراجات بسعر أقل من سعر السوق بنسبة 30% على الأقل.