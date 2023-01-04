رحلة مدينة سوهاج الجديدة من صحراء جرداء لمدينة سكنية متكاملة باللون الأخضر

كتب محمود العمرى

شهدت مدينة سوهاج الجديدة "الكوامل" طفرة حقيقية خلال السنوات القليلة الماضية بمختلف المجالات لتتحول من صحراء جرداء تفتقر الموارد، إلى مدينة سكنية متكاملة المرافق يكسوها اللون الأخضر، تضم كل الخدمات الأساسية والترفيهية، بل وأصبحت متنفسا لأهل محافظة سوهاج جميعا لقضاء عطلاتهم.

الموقع العام

"الكوامل" هي إحدى مدن الجيل الثالث لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والتى تتميز بموقع استراتيجي حيث تعتبرالبوابة الغربية لمحافظة سوهاج.

ساهم موقع المدينة، الذى يقع فى قلب المخطط الاستراتيجى للمحافظة، على إحكام شبكة الطرق التي ربطتها بسوهاج الأم، منها طريق يبلغ طوله 8.3 كم، وبمطار سوهاج الدولى بطريق يبلغ طوله 7.5 كم. والطريق المار أمام المدينة بطول 14 كم حتى الصحراوى الغربي "القاهرة - أسوان".

تم إنشاء مدينة سوهاج الجديدة بموجب القرار الجمهورى رقم 196 لسنة 2000 م.

السكان والمساحة

من المستهدف أن يصل حجم السكان فى المدينة إلى 8 ملايين و200 ألف نسمة حتى عام 2050.

وتبلغ المساحة الكلية للمدينة حوالي 290 ألف فدان

يبلغ إجمالي حجم الاستثمارات في سوهاج الجديدة: 3.1 مليار جنيه تنقسم كالآتى..

قطاع الإسكان: 101 مليار جنيه قطاع الخدمات 234.7 مليون جنيه

قطاع المرافق 1.7 مليار جنيه

قطاع الزراعة: 260 مليون جنيه

مدينة ترفيهية متكاملة نضم حديقة حيوان ومركز لتدريب الفروسية وحمام للسباحة وألعاب مائية ومدينة ملاهي وقاعة للتصوير وأخرى للزفاف مما جعلها مقصد لعائلات سوهاج القضاء عطلاتهم والتنزه بها، بالإضافة لعدة متنزهات عامة.