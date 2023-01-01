بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب 11 كلية فى جامعة المنيا.. غدا

المنيا-حسن عبد الغفار

قال الدكتور عصام فرحات القائم بأعمال رئيس جامعة المنيا ، إن غداً الاثنين تبدأ إحدى عشر كلية امتحاناتها، على أن تتوالى الكليات اختباراتها لتبدأ جميع كليات الجامعة العشرين امتحاناتها في التاسع من يناير الجاري طبقاً للخريطة الزمنية المعتمدة لوزارة التعليم العالي، موجهاً إلى الحرص على توفير كافة الاجواء الملائمة للطلاب لأداء الاختبارات والتزام الطلاب بالضوابط المنظمة للعملية الامتحانية.

جاء ذلك خلال متابعة القائم بأعمال رئيس الجامعة بمتابعة إنتظام الإمتحانات بلجان الفرقة الرابعة والثاني بكلية التربية، تزامناً مع انطلاق الامتحانات بست كليات بالجامعة اعتباراً من اليوم بكليات الزراعة، والطب البيطري، والهندسة، وبكليتي الصيدلة، والتمريض إلكترونياً بمركز الاختبارات الإلكترونية.

رافقه خلال جولته، الدكتور عيد عبد الواحد عميد كلية التربية، والدكتور إدريس سلطان وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والعقيد رأفت مختار مدير الأمن الاداري بالجامعة.

وخلال جولته شدد القائم بأعمال رئيس الجامعة، على ضرورة التزام الطلاب بقواعد العملية الامتحانية وعدم اصطحاب الهاتف المحمول، أو متعلقات شخصية أو متعلقات تخص المادة الممتحنة داخل اللجان، إلى جانب الالتزام بالحضور قبل موعد عقد الاختبار بوقت كافى.