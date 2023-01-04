رئيس جامعة الزقازيق يهنئ الإخوة المسيحيين بعيد الميلاد المجيد

الشرقية - حمدى عبد العظيم

قدم الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق التهنئة لنيافة الحبر الجليل الأنبا تيموثاؤس أسقف الزقازيق ومنيا القمح و القس وائل نشأت راعي الكنيسة الإنجيلية بمناسبة الإحتفال بعيد الميلاد المجيد جاء ذلك خلال زيارته لمطرانية الزقازيق ومنيا القمح اليوم ، بحضور الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية والدكتور أحمد عبد المعطى والمهندسة لبنى عبد العزيز نائبا المحافظ، والمهندس محمد الصافى السكرتير العام للمحافظة، واللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية ومستشار المحافظ للمشروعات، والعميد وائل محمد عبد القادر المستشار العسكرى، ووكلاء الوزارة ، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية، ولفيف من رجال الدين الإسلامي وعلماء الأزهر الشريف.

وأعرب رئيس الجامعة عن أطيب تمنياته بالعيد لجميع المصريين ، داعياً المولي عز وجل أن يديم المحبة والأمن والأمان ربوع مصرنا الغالية، مشيدا بدور الكنيسة في الحفاظ على النسيج الوطني مؤكدا على أن الإحتفال بيوم عيد الميلاد المجيد يرمز للسلام و المحبة حيث يجتمع فيه أبناء الوطن الواحد علي التكاتف والتلاحم لتأصيل القيم الوطنية ونبذ الأفكار المتطرفة متمنياً أن يعيد تلك المناسبة الجليلة على مصرنا الحبيبة بالخير والسلام ودوام الاستقرار.

ومن جانبه أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن شعب مصر بمسلميها وأقباطها نسيج واحد يجمعهم وطن واحد وآمال واحدة لبناء دولة قوية تقوم على الأمن والإستقرار ، مشيراً إلى أن مصر عازمة على المضي قدماً نحو تحقيق التنمية والرخاء، مؤكدا أن أعياد المسلمين والمسيحيين هي أعياد لكل المصريين، وتأتي ترسيخاً للاخوة والمحبة والتعايش بين كافة أطياف المجتمع، متمنيا لمصرنا الحبيبة أن تنعم بالأمن والأمان والاستقرار.

وقد رحب نيافة الحبر الجليل الأنبا تيموثاؤس بزيارة محافظ الشرقية ورئيس جامعة الزقازيق وجميع الحضور من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية بالمحافظة ، مؤكدا أن الوطنية درع واقى ضد الطائفية فى رحابها تزول المشاكل والاختلافات العقائدية، مشيراً إلى أن مصر ستظل منارة للإخاء والمحبه ونموذجاً للتسامح والتعايش بين أبنائها، وقال أن الإحتفال بعيد الميلاد المجيد دعوه لكل الشعوب نحو الخير والتسامح والمحبه والسلام.

كما رحب أيضا القس وائل نشأت بزيارة محافظ الشرقية ورئيس جامعة الزقازيق لمقر الكنيسة وتهنئة الطائفة الإنجيلية بعيد الميلاد المجيد مؤكداً أننا جميعا أبناء وطن واحد شركاء في بنائه وتقدمه واحتفالنا بعيد الميلاد المجيد يعكس حقيقة المشاعر الطيبة وروابط التماسك والإنتماء بين جموع الشعب المصري وتحقيق أهدافه السامية نحو مزيد من التنمية والرخاء.