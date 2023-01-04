حملات على الأسواق والمستودعات للتأكد من وضع الأسعار على السلع بكفر الشيخ ..صور

كفر الشيخ – محمد سليمان

شهدت مدن محافظة كفر الشيخ الحملات التموينية على الأسواق والمحال التجارية، والمخابز، ومحال الجزار، والمخازن والمجمعات الاستهلاكية، للتأكد من توفير السلع الغذائية، إضافة للتأكد من وضع الأسعار على السلع الغذائية، وتحرير محاضر للخالفين، بتوجيهات اللواء جمال نور الجين، محافظ كفر الشيخ.



وأشرف اللواء أحمد السنوسي، رئيس مركز ومدينة بلطيم على الحملات التموينية لضبط الأسواق والتصدي لمحاولات حجب السلع، فضلاً عن تواصل أجهزة الدولة جهودها للسيطرة على الأسواق ببلطيم، وتحررت 7 محاضر مختلفة من بينهم 3 محاضر عدم إعلان أسعار، و3 محاضر نظافة، ومحضرين شهادة صحية.



وأشرف شريف أحمد هيكل، رئيس مركز ومدينة سيدى سالم، على الحملة التموينية على المحلات بسيدي سالم بالاشتراك مع إدارة الطب البيطري وإدارة التموين والإدارة الصحية بسيدى سالم، وذلك لضبط الأسواق، وأسفرت الحملة عن 8 محاضر متنوعة، منها 4 محاضر بيئة، و4 محاضر عدم حمل شهادات صحية، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.



تابع وائل فرج، رئيس مركز ومدينة البرلس، الحملات على الأسواق والمحال التجارية، والمخابز، ومحال الجزارة، بالتعاون مع الصحة والتموين، والطب البيطري، وأسفرت الحملة عن تحرير 4 محاضر.



وتابع عصام القصيف، رئيس مركز ومدينة الحامول، الحملات على محال بيع المواد الغذائية والجزارة ومعامل الألبان للحد من الغش التجاري وضبط الأسعار، وتمكنت الحملات من تحرير 6 محاضر متنوعة، وإعدام 10 كيلو مواد غذائية متنوعة للتغيير في الخواص الطبيعية، وتم تحرير المحاضر المذكورة، وجاري عرض المحاضر على النيابة العامة العامة لاتخاذ اللازم.



وتابع السيد عبد الستار، رئيس مركز ومدينة دسوق، الحملة التموينية على الأسواق والمحال التجارية والمخابز بالاشتراك مع إدارة الطب البيطري وإدارة التموين والإدارة الصحية بسيدى سالم، وذلك لضبط الأسواق، وأسفرت الحملة عن 10 محاضر متنوعة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.



وتابع أيمن خلف، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، الحملات التموينية على الأسواق والمحال التجارية، والمخابز، بالتعاون مع الجهات المعنية، وأسفرت التحريات عن تحرير 12 محضراً متنوعاً، من بينهم نقص وزن أرغفة الخبز، وعدم حمل شهادات صحية، وعدم الاعلان عن الأسعار.



الإعلان عن الأسعار بسيدي سالم



الأسواق والمحال بقلين



حملات على الأسواق بدسوق



حملة تموينة ببلطيم



حملة مجلس مدينة كفر الشيخ على الأسواق



متابعة الأسواق بالبرلس



متابعة الأسواق بالحامول



متابعة الأسواق بسيدي سالم