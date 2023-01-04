جهاز مكافحة الإرهاب بالعراق: اعتقال مسؤولين بارزين اثنين في تنظيم داعش

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أعلن جهاز مكافحة الإرهاب في العراق، اليوم الأربعاء، اعتقال مسؤولي "التصنيع والتطوير" و"الحسبة لقطاع الفلوجة" في تنظيم "داعش" الإرهابي.



وذكر الجهاز - في بيان صحفي أوردته قناة "السومرية نيوز" الإخبارية - أنه بالتعاون والتنسيق مع مديرية مكافحة إرهاب السليمانية ومديرية آسايش السليمانية تم إلقاء القبض على مسؤولين بارزين من عناصر عصابات داعش الإرهابية وهما الإرهابي المكني (أبو سارة، أبو محمد) مسؤول الحسبة لقطاع الفلوجة، والمتهم المرعاوي المكني (أبو سند) مسؤول التصنيع والتطوير.



وكانت الاستخبارات العراقية قد أعلنت، في وقت سابق اليوم، عن القبض على ما يسمى بـ"مسؤولة الحسبة" في تنظيم "داعش" الإرهابي بمحافظة كركوك.