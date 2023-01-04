اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 04 يناير 2023 10:10 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

جهاز مكافحة الإرهاب بالعراق: اعتقال مسؤولين بارزين اثنين في تنظيم داعش

الأربعاء، 04 يناير 2023 08:20 م
جهاز مكافحة الإرهاب بالعراق: اعتقال مسؤولين بارزين اثنين في تنظيم داعش القوات العراقية - أرشيفية
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن جهاز مكافحة الإرهاب في العراق، اليوم الأربعاء، اعتقال مسؤولي "التصنيع والتطوير" و"الحسبة لقطاع الفلوجة" في تنظيم "داعش" الإرهابي.


وذكر الجهاز - في بيان صحفي أوردته قناة "السومرية نيوز" الإخبارية - أنه بالتعاون والتنسيق مع مديرية مكافحة إرهاب السليمانية ومديرية آسايش السليمانية تم إلقاء القبض على مسؤولين بارزين من عناصر عصابات داعش الإرهابية وهما الإرهابي المكني (أبو سارة، أبو محمد) مسؤول الحسبة لقطاع الفلوجة، والمتهم المرعاوي المكني (أبو سند) مسؤول التصنيع والتطوير.


وكانت الاستخبارات العراقية قد أعلنت، في وقت سابق اليوم، عن القبض على ما يسمى بـ"مسؤولة الحسبة" في تنظيم "داعش" الإرهابي بمحافظة كركوك.


العراق

داعش

داعش فى العراق

جهاز مكافحة الإرهاب في العراق



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة