جارديان: زيلينسكى يحذر من هجوم روسى مكثف على أوكرانيا.. والغرب يدعم كييف

كتبت رباب فتحى – أ ش أ

سلط مقال نشرته صحيفة "الجارديان" البريطانية، الضوء على تصريحات الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى التى حذر فيها من تأهب روسيا لشن ضربة جوية واسعة النطاق على الأراضى الأوكرانية.

وأشار المقال، الذى شارك فى كتابته كل من كيفين رولنسن ومارتن بيلام وسامنتا لوك، إلى أن الرئيس الأوكرانى أوضح خلال كلمة له للشعب الأوكرانى أن تلك الهجمات الصاروخية المكثفة، والتى بدأت منذ سبتمبر الماضى، تهدف إلى استنزاف القدرات العسكرية الأوكرانية خلال المواجهات المسلحة بين الطرفين، والتى بدأت منذ أواخر فبراير من العام الماضى مع بداية العملية العسكرية الروسية الخاصة فى أوكرانيا.

ويتناول المقال فى نفس الوقت، موقف الدول الغربية من التطورات الحالية فى أوكرانيا ومن الصراع الدائر هناك حيث سلط الضوء على التطمينات التى قدمها رئيس وزراء بريطانيا ريشى سوناك للرئيس الأوكرانى خلال محادثة هاتفية بينهما حيث أكد فيها استمرار دعم المملكة المتحدة لكييف، مشيرا إلى أن الجانبين تناولا خلال المباحثات، سبل تعزير التعاون المشترك فى المجال العسكري.

وفى الوقت نفسه، يلفت المقال إلى تحذير الرئيس الأوكرانى من أن روسيا سوف تقوم بشن هجمات جوية جديدة وموسعة ولاسيما فى أعقاب الضربة الجوية التى وجهتها القوات الأوكرانية للقاعدة العسكرية الروسية فى مدينة ماكيفكا فى إقليم دونتيسك، والتى تكبدت فيها القوات الروسية خسائر كبيرة فى الأرواح والعتاد.

ويستطرد المقال موضحا أن أوكرانيا عادة ما تمتنع عن الإعلان عن مسؤوليتها عن أية ضربات جوية تستهدف مواقع داخل الأراضى الواقعة تحت السيطرة الروسية إلا أن القوات الأوكرانية اكتفت بالإعلان أن هجوم ماكيفكا استهدف قوات عسكرية روسية.

ويسلط المقال الضوء على تقرير صادر عن معهد دراسات الحروب - الذى يتخذ من واشنطن مقرًا له - والذى أشار إلى أن الهجوم الأوكرانى الأخير على القاعدة العسكرية الروسية فى دونتيسك أثار موجة من الاستياء داخل روسيا إذ يسود انطباع قوى أن الخسائر الناجمة عن ذلك الهجوم تفوق ما أعلنه الجانب الروسي.

ويتناول المقال فى نفس الوقت الآثار السلبية الناجمة عن الحرب الروسية فى أوكرانيا على الدول الغربية حيث يشير إلى تصريحات رئيسة وزراء فرنسا إليزابيث بورن التى تؤكد فيها ثقتها فى تجاوز بلادها أزمة الطاقة بعد اتخاذ عدة إجراءات من أجل ترشيد الاستهلاك وتوفير مصادر بديلة لموارد الطاقة الروسية.

ويشير المقال فى الختام إلى بيان صادر عن مكتب الرئيس الأوكرانى يعلن فيه أن دول الاتحاد الأوروبى سوف تعقد قمة مشتركة مع أوكرانيا فى الثالث من فبراير المقبل فى كييف لمناقشة المساعدات العسكرية والمالية التى تقدمها الدول الغربية لأوكرانيا لتعزيز قدراتها العسكرية فى مواجهة القوات الروسية.