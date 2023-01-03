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ماكرون: أوكرانيا تحتاج إلى دعم الاتحاد الأوروبي أكثر من أي وقت مضى

الثلاثاء، 03 يناير 2023 10:47 م
ماكرون: أوكرانيا تحتاج إلى دعم الاتحاد الأوروبي أكثر من أي وقت مضى الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون
كتب أحمد علوى

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أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن أوكرانيا "تحتاج إلى دعمنا أكثر من أي وقت مضى".


جاء ذلك أثناء زيارة رئيس الوزراء السويدي أولف كريستيرسون، إلى العاصمة الفرنسية باريس، اليوم الثلاثاء، حسبما ذكرت قناة (سي إن إن) الأمريكية.


من جهته، قال رئيس الوزراء السويدي، أثناء تحديده الأولويات بالنسبة للسويد التي تسلمت الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي في الأول من يناير الجاري، إن "انتصار أوكرانيا يعد أمرًا وجوديًا لأوروبا وللعالم بأسره." 


وفيما يتعلق بطلب السويد وفنلندا الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو)، قال ماكرون، إن بوسع السويد "الاعتماد على دعم فرنسا وتضامنها"، فيما أعرب رئيس الوزراء السويدي عن امتنانه للدعم القوي.


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