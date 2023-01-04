اليوم السابع
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تنمية محافظات الصعيد.. طفرة في مشروعات النقل والإسكان والطاقة.. إنفوجراف

الأربعاء، 04 يناير 2023 11:04 م
تنمية محافظات الصعيد.. طفرة في مشروعات النقل والإسكان والطاقة.. إنفوجراف تنمية محافظات الصعيد

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شهدت قطاعات النقل والإسكان والكهرباء في مدن ومحافظات الصعيد اهتماما خاصا من قبل الحكومة من أجل تحسين الخدمات المقدمة لأهالى هذه المحافظات

وفى هذا الإنفوجراف نرصد أبرز الجهود الحكومية في قطاعات الطاقة والكهرباء والبترول والنقل والإسكان التي تم تنفيذها في الصعيد

قطاع النقل

 

تخصيص 225 مليار جنيه لمشروعات السكك الحديدية خلال الفترة من 2014 حتى 2024

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إنشاء وتطوير 6600 كم من الطرق وتنفيذ 365 كوبري ونفقا

 

إنفاق 32 مليار جنيه في تطوير منظومة السكة الحديد

 

قطاع الإسكان

 

 تنفيذ 14 مدينة جديدة و188 ألف وحدة سكنية

 

افتتاح عدد من مشروعات الإسكان في صعيد مصر شملت:

 

مدينة أسوان الجديدة، المرحلة الأولى بمدينة غرب قنا، المرحلة الأولى من مدينة ناصر غرب أسيوط

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الإسكان الاجتماعي بقنا الجديدة، إسكان جنة بالمنيا الجديدة، الإسكان الاجتماعى بأسيوط الجديدة، الإسكان الاجتماعى بالمنيا الجديدة

 

قطاع الكهرباء والطاقة

 

 إضافة 8.8 ألف ميجاوات من الطاقة الكهربائية

 

تنفيذ مشروع بنبان في محافظة أسوان وهو واحد من أكبر مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة على مستوى العالم

 

توصيل الغاز الطبيعي إلى 1.1 مليون وحدة سكنية

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تنفيذ مشروعات لتنمية حقول البترول ومصانع التكرير والتصنيع وتوصيل الغاز الطبيعي بمحافظات الصعيد

 

 افتتاح مجمع إنتاج البنزين بشركة أسيوط لتكرير البترول لتأمين إمدادات الوقود لأهالي الصعيد

 


اخبار مصر

تنمية محافظات الصعيد

مشروعات النقل

تطوير الإسكان

مشروعات الطاقة



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