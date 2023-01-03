"القومى للمرأة" ينظم 26 من جلسات الدوار ضمن "حياة كريمة" بأسوان

صرحت هدى مصطفى، مقرر فرع المجلس القومى للمرأة بأسوان، أنه تحت رعاية محافظ أسوان وبمشاركة علماء الأوقاف وبالتعاون مع الوحدات المحلية والقروية تم تنظيم عدد 26 من جلسات الدوار والتى إستهدفت توعية 1314 سيدة وفتاة ورجل داخل مدينة إدفو وقرى الصعايدة والشهامة والكلح شرق والشراونة بمركز إدفو ، بالإضافة إلى قرى كشتمنة شرق وغرب ودهميت بمركز نصر النوبة ، علاوة على قريتى العباسية والبصالى بمركز كوم أمبو.

وأوضحت هدى مصطفى، بأن الجلسات تناولت مناقشة القضية السكانية ، وزواج القاصرات والصحة الإنجابية وختان الإناث والتربية السليمة للأبناء ، وغيرها من الموضوعات والتحديات المجتمعية الحالية للمساهمة فى رفع الوعى الثقافى والتعليمى والإجتماعى لدى جميع أفراد الأسرة.