تعرف على الحركة البحرية وتداول البضائع بموانئ البحر الأحمر اليوم

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلنت الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر ، عن الحركة البحرية اليوم بموانئها المختلفة، حيث أكد المركز الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة اليوم 10 سفن.

واكدت الهيئة في بيان لها أن تم تداول 14 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة، 743 شاحنة و72 سيارة حيث شملت حركة الواردات 4 آلاف طن بضائع، و350 شاحنة، و58 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 10 آلاف طن بضائع، 393 شاحنة و14 سيارة.

وتشهد ميناء سفاجا اليوم مغادرة السفينتين بوسيدون اكسبريس والحرية2 فيما استقبل الميناء بالأمس السفن الثلاث الحرية وبوسيدون اكسبريس والحرية2 وغادرت السفينتين دليلة و الحرية.

كما تم تداول 1300 طن بضائع عامة ومتنوعة و 120 شاحنة بميناء نويبع حيث يستعد الميناء اليوم لاستقبال السفينة سينا فيما شهد الميناء بالأمس رحلات مكوكية "وصول وسفر" لثلاث سفن وهى سينا وبريدج وآيلة، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1396 راكبا بموانيها.