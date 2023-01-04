اليوم السابع
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ترقبوا .. "قمر الذئب" أول قمر مكتمل فى 2023 بسماء مصر الجمعة المقبل

الأربعاء، 04 يناير 2023 11:00 ص
ترقبوا .. "قمر الذئب" أول قمر مكتمل فى 2023 بسماء مصر الجمعة المقبل الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والچيوفيزيقية
كتب محمود راغب

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قال الدكتور أشرف تادرس، أستاذ الفلك بالمعهد القومى للبحوث الفلكية والچيوفيزيقية، إن القمر (بدر جمادى الآخر) سيكتمل بعد غد الجمعة حيث يظهر كامل الاستدارة بعد غروب الشمس مباشرة ويبلغ لمعانه 100% تقريبا، ويظل فى السماء طوال الليل إلى أن يغرب عند شروق الشمس فى صباح اليوم التالي.

 

وأضاف أستاذ الفلك بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، أن القمر يبدو فى السماء بدرا أيضا قبل ذلك الموعد وبعده بيوم واحد على الأقل، لأن العين المجردة لا تستطيع إدراك النقصان البسيط فى استدارة قرص القمر بسهولة فى هذين اليومين.

 

وأشار إلى أن هذا البدر يعرف عند القبائل الأمريكية باسم (قمر الذئب) حيث كانت الذئاب الجائعة تعوى خارج البيوت، كما يُعرف هذا القمر أيضا باسم القمر القديم وقمر (بعد عيد الميلاد - الكريسماس).

 

وأكد أستاذ الفلك أن وقت اكتمال القمر هو أفضل وقت فى الشهر لرؤية التضاريس والفوهات البركانية والحفر النيزكية على سطح القمر باستخدام النظارات المعظمة والتلسكوبات الصغيرة.

 

يذكر أن القمر سيقترن مع النجم بولوكس Pollux فى برج الجوزاء (التوأمان) بعد غروب شمس يوم السبت المقبل، حيث نراهما متجاورين فى السماء طوال الليل وحتى ظهور الشفق الصباحى فجر اليوم التالي.


القمر

البدر

القمر البدر

القمر فى البدر المكتمل

قمر الذئب



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