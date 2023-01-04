تجديد حبس المتهمة بقتل طفلها بالخانكة باستخدام عصا خشبية 45 يوما

القليوبية إبراهيم سالم

قررت محكمة جنايات بنها، الدائرة الأولي، تجديد حبس ربة منزل، 45 يوما، لاتهامها بقتل طفلها "يوسف" صاحب الـ 3 سنوات، عن طريق التعدي عليه باستخدام عصا خشبية وضربه بمناطق متفرقة بجسده، بدائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية.

وتعود تفاصيل القضية رقم 20676 لسنة 2022 جنح مركز الخانكة، والمقيدة برقم 366 لسنة 2022 حصر تحقيق، أن المتهمة "ماجدة ع إ"، 24 سنة، ربة منزل، تم ضبطها لاتهامها لقتل نجلها الطفل "يوسف أ ص"، 3 سنوات، باستخدام عصا خشبية والتعدي عليه بالضرب بمناطق متفرقة من جسده، وأحدثت به عدة إصابات.

وجاء تقرير الطب الشرعي، أن الوفاة جاءت نتيجة لإصابة الطفل بكسر بعظام الجمجمة ونزيف دموي إصابي غزير، أدي إلي توقف المراكز الحيوية بالمخ انتهت بالوفاة.

فيما انتهت التحريات التي أجراها رجال البحث الجنائي بمركز شرطة الخانكة، إلي أن المتهمة كانت دائمة التعدي علي طفلها المتوفي بالضرب، وأحدثت به عدة إصابات، كما أوضحت التحريات أنه بتاريخ معاصر للوفاة قامت المتهمة بالتعدي على الطفل المجني عليه، وأحدثت ما به من إصابات حديثه، وعقب ذلك شعر المجني عليه بحالة إعياء شديد جرى نقله على إثرها للمستشفى وتوفي عقب وصوله.

فيما كشف محامي المتهمة، أن المتهمة كانت متزوجة "عرفيا" من والد الطفل المجني عليه، وعندما حملت فيه أنكر نسب الطفل، وقاما بتمزيق العقود العرفي، كما أن المتهمة عقب ولادتها للطفل قامت بإلقاء طفلها الرضيع في الشارع أمام أحد المنازل، وبعد عثور الأهالي عليه قاموا بتسليمه للشرطة وتم وضع الطفل في أحد دور الرعاية، ثم تزوجت من زوجها الحالي.

وأوضح، أنها توجهت بعد سنوات لاستلام طفلها من دار الرعاية وتقدمت بطلب لاستلام طفلها فقامت النيابة بإجراء لها تحليل "dna"، لإثبات إذا كان الطفل نجلها من عدمه، وبالفعل أثبت التحليل أنه طفلها وقامت باصطحابه إلي المنزل وفي النهاية حدث ما حدث.