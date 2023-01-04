تتيح اللحوم بأسعار مخفضة.. تعرف على أبرز منافذ السلع فى الجيزة

كتبت – مرام محمد

أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، على سعى المحافظة لزيادة حصة الأحياء والمراكز والمدن من منافذ بيع السلع الغذائية الثابتة والمتحركة، والتى يبلغ عددها حاليا بنطاق المحافظة 920 منفذا متنوعا بمشاركة كافة الجهات، مؤكدا عزم المحافظة نحو إقامة 10 منافذ سلعية كبرى تغطى كافة قطاعات المحافظة إلى جانب التنسيق مع التجار بمختلف القطاعات لإقامة منافذ بيع على الأراضى الفضاء بعد توفيرها والتنسيق مع الملاك وجهات الولاية بكل قطاع للقضاء على الأسواق العشوائية والباعة الجائلين وتشديد الرقابة على الأسواق واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية حيال المخالفين لقرارات رئيس مجلس الوزراء بشأن وضع الأسعار المخصصة للسلع الإستراتيجية.

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اليوم السابع" يوضح في السطور التالية أبرز منافذ السلع، التي أتاحتها المحافظة لتوفير السلع بأسعار مخفضة

أولا: منافذ السلع الثابتة

-منفذ للسلع الأساسية من لحوم ودواجن وخضروات في ميدان المنيب حي جنوب، شارع التحرير في حي الدقي.

-منفذ كبير للسلع الأساسية بناصية شارع ترعة الزمر، منطقة نصر الدين بحي العمرانية.

-منفذ للسلع الأساسية بمنطقة زاوية أبو مسلم بشبرامنت في أبو النمرس.

-منفذ شامل للسلع في قرية أم خنان بالحوامدية.

-منفذ للسلع الأساسية بشارع طراد النيل في الوراق.

-منفذ ثابت للسلع الأساسية من لحوم ودواجن وخضروات في شارع نادي الطالبية بحي العمرانية.

ثانيا: منافذ السلع المتحركة

-منفذ متحرك بناصية شارع المنشية وكعبيش بمنطقة الطوابق في حي الهرم.

-منفذ "كلنا واحد" بناصية شارع الصفا والمروة في حي فيصل.

-منفذ متحرك في ميدان الجيزة أمام المسجد حي جنوب.

-منفذ بمنطقة الكيت كات شمال الجيزة.

-منفذ في شارع عثمان محرم في حي العمرانية.

-منفذ متحرك في شارع العريش بحي الطالبية.