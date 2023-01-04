بولندا: استقبلنا 8 ملايين و863 ألف لاجئ من أوكرانيا منذ العملية العسكرية

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أعلنت وكالة حرس الحدود البولندية الثلاثاء أن عدد اللاجئين الأوكرانيين الذين استقبلتهم البلاد بلغ 8 ملايين و863 ألف لاجئ، وذلك منذ بداية العملية العسكرية الروسية في 24 فبراير الماضي.



وأضافت الوكالة - حسبما ذكر (راديو بولندا) في نشرته باللغة الإنجليزية - أن نحو 22 ألف لاجئ وصلوا من أوكرانيا أمس الاثنين، فيما غادر نحو 20 ألف شخص عائدين إلى أوكرانيا، ليبلغ إجمالي العائدين أكثر من 7 ملايين شخص.



يشار إلى أن بولندا كانت قد مررت في مارس الماضي مشروع قانون يقدم حزمة دعم للاجئين الأوكرانيين الفارين من بلادهم، ويمنحهم إقامة قانونية، ويكفل لهم حق الحصول على التعليم والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية.



وأعلنت وكالة حرس الحدود البولندية الاثنين الماضى أن عدد اللاجئين الأوكرانيين الذين استقبلتهم البلاد بلغ 8 ملايين و841 ألف لاجئ، وذلك منذ بداية العملية العسكرية الروسية في 24 من فبراير الماضي.