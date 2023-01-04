اليوم السابع
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أكرم القصاص
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بولندا: استقبلنا 8 ملايين و863 ألف لاجئ من أوكرانيا منذ العملية العسكرية

الأربعاء، 04 يناير 2023 04:00 ص
بولندا: استقبلنا 8 ملايين و863 ألف لاجئ من أوكرانيا منذ العملية العسكرية لاجئو أوكرانيا
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أعلنت وكالة حرس الحدود البولندية الثلاثاء أن عدد اللاجئين الأوكرانيين الذين استقبلتهم البلاد بلغ 8 ملايين و863 ألف لاجئ، وذلك منذ بداية العملية العسكرية الروسية في 24 فبراير الماضي.


وأضافت الوكالة - حسبما ذكر (راديو بولندا) في نشرته باللغة الإنجليزية - أن نحو 22 ألف لاجئ وصلوا من أوكرانيا أمس الاثنين، فيما غادر نحو 20 ألف شخص عائدين إلى أوكرانيا، ليبلغ إجمالي العائدين أكثر من 7 ملايين شخص.


يشار إلى أن بولندا كانت قد مررت في مارس الماضي مشروع قانون يقدم حزمة دعم للاجئين الأوكرانيين الفارين من بلادهم، ويمنحهم إقامة قانونية، ويكفل لهم حق الحصول على التعليم والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية.
 

وأعلنت وكالة حرس الحدود البولندية الاثنين الماضى أن عدد اللاجئين الأوكرانيين الذين استقبلتهم البلاد بلغ 8 ملايين و841 ألف لاجئ، وذلك منذ بداية العملية العسكرية الروسية في 24 من فبراير الماضي.

وأضافت الوكالة - حسبما ذكر "راديو بولندا" في نشرته باللغة الإنجليزية - أن نحو 9 آلاف و800 لاجئ وصلوا من أوكرانيا أمس الأحد، فيما غادر نحو 7 آلاف و200 شخص عائدين إلى أوكرانيا، ليبلغ إجمالي العائدين أكثر من 7 ملايين شخص.
 
يشار إلى أن بولندا مررت في مارس الماضي مشروع قانون يقدم حزمة دعم للاجئين الأوكرانيين الفارين من بلادهم، ويمنحهم إقامة قانونية، ويكفل لهم حق الحصول على التعليم والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية.

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