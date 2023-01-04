بريطانيا تعرب عن قلقها جراء اقتحام بن غفير للمسجد الأقصى

وكالات

أعربت المملكة المتحدة عن قلقها حيال اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير للمسجد الأقصى، الثلاثاء، ودعت جميع الأطراف إلى تجنب الأنشطة التي تؤجج التوترات.

وقالت القنصلية البريطانية في القدس، بتغريدة عبر "تويتر"، "نعرب عن قلقنا إزاء زيارة الوزير بن غفير للمسجد الأقصى صباح الثلاثاء".

وأضافت: "تبقى المملكة المتحدة ملتزمة بالوضع الراهن، ومن المهم على الجميع تجنب كافة الأنشطة التي تؤجج التوترات وتقوض فرص السلام".