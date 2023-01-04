النمسا تؤيد إنهاء الحرب في أوكرانيا خلال المفاوضات

كتب أحمد علوى

قال وزير خارجية النمسا، ألكسندر شالنبرج، الثلاثاء، إن بلاده تؤيد إنهاء الحرب الروسية ضد أوكرانيا من خلال المفاوضات، مؤكدة أن مثل هذه المحادثات ممكنة فقط بمشاركة أوكرانيا وليس من دونها أبدًا.

وأضاف شالنبرج - في مؤتمر صحفي في فيينا - أن "السلام لا يتحقق أبدًا في ساحة المعركة. السلام يتحقق دائمًا على طاولة المفاوضات. ولن تكون هذه الحرب استثناءً. ولكن في الواقع، يحتاج كلا الجانبين إلى الاتفاق على التفاوض. وهنا قاعدة واحدة واضحة: لا مفاوضات بشأن أوكرانيا دون أوكرانيا".

وتابع أن صيغة السلام المكونة من 10 نقاط التي قدمتها أوكرانيا "مثيرة للاهتمام"، لافتا إلى أنه من الضروري "استعادة الوضع الذي يمكن أن يجد فيه السلام والدبلوماسية مكانهما. ولكن في الوقت الحالي لا أتوقع حدوث ذلك لأن كلا الجانبين يحاولان تسجيل نقاط حاسمة في ساحة المعركة".

وأشار الوزير إلى أن "الحرب التي تشنها روسيا تجري على أرض أوروبية لكن تداعيتها عالمية بطبيعتها ويعاني ملايين الأشخاص حول العالم بسبب ارتفاع الأسعار وكذلك أزمات الغذاء والطاقة".

يذكر أن وزير الخارجية أوكرانية، دميترو كوليبا، قال إن أوكرانيا تخطط لعقد قمة دولية بحلول أواخر فبراير 2023 لمناقشة صيغة السلام التي اقترحها الرئيس فلاديمير زيلينسكي.