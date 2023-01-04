اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 04 يناير 2023 02:43 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

النمسا تؤيد إنهاء الحرب في أوكرانيا خلال المفاوضات

الأربعاء، 04 يناير 2023 02:20 ص
النمسا تؤيد إنهاء الحرب في أوكرانيا خلال المفاوضات أوكرانيا - أرشيفية
كتب أحمد علوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال وزير خارجية النمسا، ألكسندر شالنبرج، الثلاثاء، إن بلاده تؤيد إنهاء الحرب الروسية ضد أوكرانيا من خلال المفاوضات، مؤكدة أن مثل هذه المحادثات ممكنة فقط بمشاركة أوكرانيا وليس من دونها أبدًا.
 
وأضاف شالنبرج - في مؤتمر صحفي في فيينا - أن "السلام لا يتحقق أبدًا في ساحة المعركة. السلام يتحقق دائمًا على طاولة المفاوضات. ولن تكون هذه الحرب استثناءً. ولكن في الواقع، يحتاج كلا الجانبين إلى الاتفاق على التفاوض. وهنا قاعدة واحدة واضحة: لا مفاوضات بشأن أوكرانيا دون أوكرانيا".
 
وتابع أن صيغة السلام المكونة من 10 نقاط التي قدمتها أوكرانيا "مثيرة للاهتمام"، لافتا إلى أنه من الضروري "استعادة الوضع الذي يمكن أن يجد فيه السلام والدبلوماسية مكانهما. ولكن في الوقت الحالي لا أتوقع حدوث ذلك لأن كلا الجانبين يحاولان تسجيل نقاط حاسمة في ساحة المعركة".
 
وأشار الوزير إلى أن "الحرب التي تشنها روسيا تجري على أرض أوروبية لكن تداعيتها عالمية بطبيعتها ويعاني ملايين الأشخاص حول العالم بسبب ارتفاع الأسعار وكذلك أزمات الغذاء والطاقة".
 
يذكر أن وزير الخارجية أوكرانية، دميترو كوليبا، قال إن أوكرانيا تخطط لعقد قمة دولية بحلول أواخر فبراير 2023 لمناقشة صيغة السلام التي اقترحها الرئيس فلاديمير زيلينسكي.

روسيا

حرب روسيا واوكرانيا

اخر اخبار حرب روسيا واوكرانيا

اخر اخبار روسيا واوكرانيا

اخبار حرب روسيا واوكرانيا

اسباب حرب روسيا واوكرانيا

حرب روسيا وأوكرانيا اليوم

سبب حرب أوكرانيا وروسيا

روسيا واوكرانيا

حرب روسيا

الحرب بين روسيا واوكرانيا

اخر اخبار روسيا

ماذا تريد روسيا من أوكرانيا

حرب أوكرانيا وروسيا 2022

حرب اوكرانيا

حرب روسيا على اوكرانيا

اخبار حرب روسيا

الحرب الروسية الاوكرانية

الحرب العالمية الثالثة



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة