النظام الغذائى عامل رئيسي في مكافحة السرطان.. اعرف فوائد الخضراوات

كتبت فاطمة خليل

اتباع نظام غذائى يمكن أن يكون عنصرًا يغير قواعد اللعبة في الحفاظ على الصحة، حتى من مخاطر السرطان

السرطان هو حالة تتميز بالنمو غير المنضبط للخلايا غير الطبيعية في جزء واحد أو أكثر من أجزاء الجسم مما يؤدي إلى تكوين ورم، وهذا يعطل الأداء الطبيعي للجسم ويمكن أن يؤدي إلى الوفاة إذا لم يتم التحكم فيه جيدًا في الوقت المناسب، في مثل هذا السيناريو ، فإن مضادات الأكسدة قد تكون الحل.

مضادات الأكسدة ومخاطر الإصابة بالسرطان

وفقا لموقع "timesnownews"، تعتبر مضادات الأكسدة العمود الفقري لأي نظام غذائي صحي، وهي مكونات تحارب الجذور الحرة، وتطلق الإجهاد التأكسدي وبالتالي مكافحة مخاطر الأمراض المزمنة والحادة، وتوجد في الفواكه والخضراوات بكثرة مثل العنب البري والخضراوات الصليبية، ولكن اتضح أن هناك خضارًا أخضر واحدًا يمكن أن يمنع بشكل خاص التأثير السرطاني للسرطان .

كيف تحارب الخضروات الصليبية مثل الكرنب السرطان؟

وفقًا للمعهد الأمريكي لأبحاث السرطان، تُظهر الدراسات المعملية عدة طرق يمكن من خلالها لمركبات الخضراوات الصليبية أن تساعد في الوقاية من السرطان.

براعم كرنب البروكسل على وجه الخصوص محملة بالمواد الكيميائية النباتية والألياف التي يمكن أن تعمل المعجزات للتخفيف من مخاطر الإصابة بالسرطان، مضادات الأكسدة الموجودة فيه قادرة على تقييد نمو السرطان عن طريق منع الإنزيمات العدوانية التي تغذي الورم، وتُعزى معظم فوائد هذا الطعام إلى مكون يعرف باسم الجلوكوزينولات.

يقول الخبراء إن الجلوكوزينات يغير الإنزيمات المشاركة في السرطان ويمنع دورة تكاثر الخلايا، كما أنه يوفر الحماية من احتشاء عضلة القلب والأمراض الالتهابية الأخرى.

مركب آخر مفيد في الخضار هو الكلوروفيل - صبغة خضراء تعطي الخضار لونها، وفقًا لدراسة أجريت عام 2018 ونشرت في مجلة Oxidative Medicine and Cellular Longevity ، فقد تم الكشف عن أن الكلوروفيل يعمل ضد المركبات التي تؤدي إلى نمو السرطان.

تعتبر كرنب بروكسل ، وفقًا للعديد من الهيئات الصحية ، فعال بالنسبة لـسرطان الثدي الوقاية لأنها تساعد الجسم في إفراز هرمون الاستروجين والهرمونات الأخرى التي تنقذ الجسم من المرض الفتاك.

ما هي الفوائد الأخرى للخضراوات؟

تتمتع الخضراوات الورقية الخضراء بالعديد من الفوائد الصحية في قطتها - وغالبًا ما تُرى أيضًا أنها فعالة في مكافحة مخاطر الإصابة بأمراض القلب. تشير دراسة نشرت عام 2020 في المجلة البريطانية للتغذية إلى أن الأشخاص الذين تناولوا المزيد من الخضار الخضراء كان لديهم تراكم أقل للكالسيوم مقارنة بالأشخاص الذين تناولوا خضراوات أقل. هذا يمكن أن يمنع تكلس الأبهر الذي يعمل بنفس طريقة عمل الشرايين المسدودة في حالة النوبة القلبية أو السكتة الدماغية.

لقد اكتشفت الدراسات أنه ببساطة عن طريق تناول 44.6 جرامًا من البروكلي ، يمكن للمرء أن يقلل من خطر الإصابة بالشريان الأورطي المتكلس بنسبة 46٪. وليس من قبيل التفكير أن القلب السليم لا يقل أهمية عن الحد من مخاطر الإصابة بالسرطان مثل النظام الغذائي وعوامل أخرى.